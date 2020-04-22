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СМИ: КНДР может возглавить младшая сестра Ким Чен Ына

Фото © EPA


По данным журналистов, нынешний лидер страны якобы не может выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына может принять бразды правления в свои руки после брата. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источники японской газеты Asahi в Южной Корее и США.

По данным издания, в ходе пленума ЦК Трудовой партии страны в конце 2019 года по требованию нынешнего главы государства было принято решение о том, что в случае его нетрудоспособности власть перейдёт к его сестре Ким Ё Чжон.

Собеседники журналистов утверждают, что после этого имя женщины стало чаще появляться в важнейших документах страны. По одной из версий, это связано с ухудшением самочувствия Ким Чен Ына.

Ранее данные разведки о тяжёлой болезни Ким Чен Ына появились в распоряжении CNN. Сообщалось, что лидер КНДР уже несколько дней не появляется на официальных мероприятиях и даже пропустил торжественную церемонию в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. В правительстве Северной Кореи заявили, что не располагают данными об ухудшении здоровья лидера, однако подтвердили, что тот не появлялся на публике с 11 апреля.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: болезнь, КНДР, Ким Чен Ын
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добавлена сегодня, 22 апреля, 19:00

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