СМИ: КНДР может возглавить младшая сестра Ким Чен Ына 🔊 Воспроизвести Фото © EPA



По данным журналистов, нынешний лидер страны якобы не может выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.



Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына может принять бразды правления в свои руки после брата. Об этом сообщает



По данным издания, в ходе пленума ЦК Трудовой партии страны в конце 2019 года по требованию нынешнего главы государства было принято решение о том, что в случае его нетрудоспособности власть перейдёт к его сестре Ким Ё Чжон.



Собеседники журналистов утверждают, что после этого имя женщины стало чаще появляться в важнейших документах страны. По одной из версий, это связано с ухудшением самочувствия Ким Чен Ына.



Ранее данные разведки о тяжёлой болезни Ким Чен Ына появились в распоряжении CNN. Сообщалось, что лидер КНДР уже несколько дней не появляется на официальных мероприятиях и даже пропустил торжественную церемонию в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. В правительстве Северной Кореи заявили, что не располагают данными об ухудшении здоровья лидера, однако подтвердили, что тот не появлялся на публике с 11 апреля. По данным журналистов, нынешний лидер страны якобы не может выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына может принять бразды правления в свои руки после брата. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источники японской газеты Asahi в Южной Корее и США.По данным издания, в ходе пленума ЦК Трудовой партии страны в конце 2019 года по требованию нынешнего главы государства было принято решение о том, что в случае его нетрудоспособности власть перейдёт к его сестре Ким Ё Чжон.Собеседники журналистов утверждают, что после этого имя женщины стало чаще появляться в важнейших документах страны. По одной из версий, это связано с ухудшением самочувствия Ким Чен Ына.Ранее данные разведки о тяжёлой болезни Ким Чен Ына появились в распоряжении CNN. Сообщалось, что лидер КНДР уже несколько дней не появляется на официальных мероприятиях и даже пропустил торжественную церемонию в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. В правительстве Северной Кореи заявили, что не располагают данными об ухудшении здоровья лидера, однако подтвердили, что тот не появлялся на публике с 11 апреля. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: болезнь, КНДР, Ким Чен Ын — статья прочитана 73 раза Комментарии