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Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве, сообщает ВЗГЛЯД.
«Для меня большая честь получить от президента (Украины Владимира) Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», – написал Саакашвили в Facebook.
По его словам, у него была «очень содержательная и полезная беседа» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на протяжении которой они «детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве».
Саакашвили добавил, что рассматривает это предложение «с очень большой ответственностью». Также он пообещал представить в Верховной раде «программу неотложных изменений».
Ранее СМИ сообщали, что Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа».
vz.ru
Ключевые слова: правительство, Саакашвили, должность, Зеленский
География: Украина
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