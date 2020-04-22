Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве, сообщает



«Для меня большая честь получить от президента (Украины Владимира) Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», – написал Саакашвили в Facebook.



По его словам, у него была «очень содержательная и полезная беседа» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на протяжении которой они «детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве».



Саакашвили добавил, что рассматривает это предложение «с очень большой ответственностью». Также он пообещал представить в Верховной раде «программу неотложных изменений».







Ранее СМИ сообщали, что Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа». Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве, сообщает ВЗГЛЯД «Для меня большая честь получить от президента (Украины Владимира) Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», – написал Саакашвили в Facebook.По его словам, у него была «очень содержательная и полезная беседа» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на протяжении которой они «детально обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве».Саакашвили добавил, что рассматривает это предложение «с очень большой ответственностью». Также он пообещал представить в Верховной раде «программу неотложных изменений».Ранее СМИ сообщали, что Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра Одессы от партии «Слуга народа». vz.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: правительство, Саакашвили, должность, Зеленский География: Украина — статья прочитана 300 раз Комментарии