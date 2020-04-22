Психолог: количество смертей от кризиса может превысить число умерших от коронавируса

Количество смертей от самоубийств и прочих смертей, связанных с экономическим кризисом, может превысить показатель смертности от самого коронавируса, если не будет уделяться внимание эмоциональному здоровью, предупредил в среду глава Центра исследований суицидологии Института психологии Вильнюсского университета Паулюс Скруйбис.
По его словам, кроме распространения вируса и экономического кризиса не менее важен кризис эмоционального здоровья.
Психолог утверждает, что пока вирус удается контролировать, предложены меры по преодолению экономического кризиса, однако к решению психологических проблем пока никто до конца не готов, и эта проблема остается не замеченной ни самим обществом, ни на политическом уровне.
Вместе с группой психологов предлагает повысить доступность психологической помощи.
"Но если мы будем ее игнорировать и ничего не делать, то эти последствия могут быть и таковыми, что по иным причинам – из-за упомянутых мною самоубийств, и других – смертность может быть больше, чем от пандемии COVID-19. Мы сделали определенные подсчеты, есть и коллеги в других странах, на которых мы опираемся", – заявил П. Скуйбис на пресс-конференции.
Он напомнил, что после кризиса 2009 года количество самоубийств значительно выросло, если сопоставить со статистикой того времени, то последствия ощущались еще три-четыре года.
Он сказал BNS, что так называемые психологами "экономические смерти" – это не только самоубийства, но и насильственные смерти, вызванные проблемами, а также последствия, вызванные недочетами системы здравоохранения.
Он также призвал людей обращаться по единому телефону психологической помощи 1809 и не откладывать это "на потом".
По его словам, группа психологов в ближайшее время представит премьеру Салюсу Сквернялису предложения.
Существенное предложение – повысить доступность психологической помощи, выделив дополнительные средства, а также сократить медикаментозное лечение. По мнению П. Скруйбиса, государство могло бы реализовать эти инициативы "Без существенного изменения ситуации, без дополнительных ресурсов, на бюрократическом уровне".
Он напомнил, что после кризиса 2009 года количество самоубийств значительно выросло, если сопоставить со статистикой того времени, то последствия ощущались еще три-четыре года.
Он сказал BNS, что так называемые психологами "экономические смерти" – это не только самоубийства, но и насильственные смерти, вызванные проблемами, а также последствия, вызванные недочетами системы здравоохранения.
Он также призвал людей обращаться по единому телефону психологической помощи 1809 и не откладывать это "на потом".
По его словам, группа психологов в ближайшее время представит премьеру Салюсу Сквернялису предложения.
Существенное предложение – повысить доступность психологической помощи, выделив дополнительные средства, а также сократить медикаментозное лечение. По мнению П. Скруйбиса, государство могло бы реализовать эти инициативы "Без существенного изменения ситуации, без дополнительных ресурсов, на бюрократическом уровне".