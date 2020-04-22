Психолог: количество смертей от кризиса может превысить число умерших от коронавируса 🔊 Воспроизвести



Количество смертей от самоубийств и прочих смертей, связанных с экономическим кризисом, может превысить показатель смертности от самого коронавируса, если не будет уделяться внимание эмоциональному здоровью, предупредил в среду глава Центра исследований суицидологии Института психологии Вильнюсского университета Паулюс Скруйбис.



По его словам, кроме распространения вируса и экономического кризиса не менее важен кризис эмоционального здоровья.



Психолог утверждает, что пока вирус удается контролировать, предложены меры по преодолению экономического кризиса, однако к решению психологических проблем пока никто до конца не готов, и эта проблема остается не замеченной ни самим обществом, ни на политическом уровне.



Вместе с группой психологов предлагает повысить доступность психологической помощи. Количество смертей от самоубийств и прочих смертей, связанных с экономическим кризисом, может превысить показатель смертности от самого коронавируса, если не будет уделяться внимание эмоциональному здоровью, предупредил в среду глава Центра исследований суицидологии Института психологии Вильнюсского университета Паулюс Скруйбис.По его словам, кроме распространения вируса и экономического кризиса не менее важен кризис эмоционального здоровья.Психолог утверждает, что пока вирус удается контролировать, предложены меры по преодолению экономического кризиса, однако к решению психологических проблем пока никто до конца не готов, и эта проблема остается не замеченной ни самим обществом, ни на политическом уровне.Вместе с группой психологов предлагает повысить доступность психологической помощи. "Но если мы будем ее игнорировать и ничего не делать, то эти последствия могут быть и таковыми, что по иным причинам – из-за упомянутых мною самоубийств, и других – смертность может быть больше, чем от пандемии COVID-19. Мы сделали определенные подсчеты, есть и коллеги в других странах, на которых мы опираемся", – заявил П. Скуйбис на пресс-конференции.



Он напомнил, что после кризиса 2009 года количество самоубийств значительно выросло, если сопоставить со статистикой того времени, то последствия ощущались еще три-четыре года.



Он сказал BNS, что так называемые психологами "экономические смерти" – это не только самоубийства, но и насильственные смерти, вызванные проблемами, а также последствия, вызванные недочетами системы здравоохранения.



Он также призвал людей обращаться по единому телефону психологической помощи 1809 и не откладывать это "на потом".



По его словам, группа психологов в ближайшее время представит премьеру Салюсу Сквернялису предложения.



Существенное предложение – повысить доступность психологической помощи, выделив дополнительные средства, а также сократить медикаментозное лечение. По мнению П. Скруйбиса, государство могло бы реализовать эти инициативы "Без существенного изменения ситуации, без дополнительных ресурсов, на бюрократическом уровне". BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии