Кабмин Литвы разрешит открыть уличные кафе, салоны красоты, музеи 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы, продлившее карантин до 11 мая, разрешила возобновить работу части бизнеса. Уже с четверга смогут действовать все магазины, включая находящиеся и в торговых центрах, на рынках разрешена торговля растениями, семенами и удобрениями.



Остальная часть смягчения карантина вступает в силу с понедельника – тогда смогут возобновить деятельность музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и салоны красоты.



Кроме того с понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть, посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.



Учреждения культуры, отдыха, спорта, развлечений можно будет посещать группами не более двух человек, или более крупными, если это члены одной семьи. Эти учреждения, также как и парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны должны будут обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека, или оказывать в этот момент услуги лишь одному клиенту. Правительство Литвы, продлившее карантин до 11 мая, разрешила возобновить работу части бизнеса. Уже с четверга смогут действовать все магазины, включая находящиеся и в торговых центрах, на рынках разрешена торговля растениями, семенами и удобрениями.Остальная часть смягчения карантина вступает в силу с понедельника – тогда смогут возобновить деятельность музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и салоны красоты.Кроме того с понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть, посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.Учреждения культуры, отдыха, спорта, развлечений можно будет посещать группами не более двух человек, или более крупными, если это члены одной семьи. Эти учреждения, также как и парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны должны будут обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека, или оказывать в этот момент услуги лишь одному клиенту. На минувшей неделе правительство уже разрешило работать магазинам не пищевых торов, у которых есть отдельный вход с улицы, а также мелким ремонтным мастерским, предприятиям бытовых услуг.



Позднее планируется открыть все учреждения общественного питания и оздоровительные услуги, спортклубы, развлекательные центры, учреждения образования. На четвертом этапе будут разрешены массовые мероприятия.



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Правительство планирует разрешить работу всех магазинов, включая и тех, что находятся в крупных торговых центрах, также будет разрешена торговля саженцами, растениями, семенами и удобрениями. С одобрения правительства такая торговля может возобновиться уже в четверг.



Об этом сообщил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, временно занимающий должность и министра экономики. По его словам, не будет применяться требование отдельного входа, однако магазины должны будут обеспечить безопасность и дистанцию между людьми.



"Мы должны стремиться к тому, чтобы не применялся критерий отдельного прямого входа с улицы. По существу мы стремимся к тому, чтобы обеспечить как можно более равные условия конкуренции", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.



По его словам, по сути это означает, что работу смогут возобновить все магазины, действующие в торговых центрах. Магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, действуют уже с минувшего четверга.



На заседании в среду Кабмин продлил карантин еще на две недели – до 11 мая, одновременно смягчив правила и разрешив открыться определенным видам бизнеса и учреждениям.



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В связи с угрозой распространения коронавируса городок Неменчине, что в Вильнюсском районе Литвы, будет закрыт до вечера пятницы, решило правительство в среду.



Въезд и выезд из Неменчине были ограничены в прошлый четверг на неделю. Сегодня Кабмин решил, что ограничение продлится до 24 часов 24 апреля.



Ранее рассматривалась возможность продлить жесткие ограничения на передвижение из этого городка еще на неделю, однако в среду на заседании министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сообщил, что жители дисциплинировано следуют правилам, а вспышка по существу связана только с предприятием Vilnika, и она уже под контролем.



Эти меры были введены после того, как возникла вспышка коронавируса на швейном предприятии Vilnika, а также были выявлены два зараженных работника дома престарелых Senevita, и один работник Неменчинской больницы поддерживающего лечения и ухода. В данный момент всех жителей Неменчине проверяют на коронавирус.



По данным Национального центра общественного здоровья на полдень среды, уже проверены почти 2 тыс. жителей Неменчине, а COVID-19 выявлен у девятнадцати человек. Все они связаны с компанией Vilnika.



Выехать из находящегося в 20 км от Вильнюса населенного пункта можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья. В самом городке не будет запрещено передвижение на автомобилях.



В находящемся в 20 км от Вильнюса Неменчине проживают 5 тыс. человек. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1894 раза Комментарии