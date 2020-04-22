Литва готовится к исследованию популяции на COVID-19 🔊 Воспроизвести



Литовские учёные готовятся к исследованию населения страны на предмет заражения COVID-19, говорит представитель Министерства здравоохранения.



"Предполагается отобрать несколько тысяч жителей, которые отражали бы все группы населения Литвы, и проверить их на COVID-19", – сказал в среду LRT директор Департамента общественного здоровья Минздрава Аудрюс Щепонавичюс.



Как позже сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, намечается пригласить для исследования 7,5 тыс. жителей страны.



"На самом деле популяционное исследование планируется, планируется, что его проведут несколько учреждений: это Центр наук о жизни Вильнюсского университета, Литовский университет наук о здоровье, клиника Сантарос и Каунасская клиника. Учёные уже запланировали проверить около 7,5 тыс. человек", - сказал А. Верига. Литовские учёные готовятся к исследованию населения страны на предмет заражения COVID-19, говорит представитель Министерства здравоохранения."Предполагается отобрать несколько тысяч жителей, которые отражали бы все группы населения Литвы, и проверить их на COVID-19", – сказал в среду LRT директор Департамента общественного здоровья Минздрава Аудрюс Щепонавичюс.Как позже сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, намечается пригласить для исследования 7,5 тыс. жителей страны."На самом деле популяционное исследование планируется, планируется, что его проведут несколько учреждений: это Центр наук о жизни Вильнюсского университета, Литовский университет наук о здоровье, клиника Сантарос и Каунасская клиника. Учёные уже запланировали проверить около 7,5 тыс. человек", - сказал А. Верига. "Как это будет проходить реально, будет зависеть от того, как люди будут отвечать и участвовать. Проводить отбор планируется через Реестровый центр, чтобы иметь определённую репрезентативную выборку, и планируется, что эти тесты будут делаться на мобильных пунктах, а сами пробы будут анализировать те лаборатории, которые работают сейчас", - сказал он.



По словам директора департамента министерства, Литва вступила в следующий этап развития коронавируса, когда проверяются не только больные или те, у кого был с ними контакт, но более широкие группы населения.



"Это и работники социальных учреждений, и персонал учреждений по длительному уходу. Также планируется проверить работников некоторых стратегических предприятий, а также сотрудников системы внутренних дел, идёт речь о проверке работников аптек и др. В настоящее время групп, которые проверяются на COVID-19, более десяти", - сказал А. Щепонавичюс.



По данным Минздрава, за вторник было проверено 6040 проб, коронавирус установлен в 20- случаях. Министр А. Верига говорит, что это рекордно низкий процент положительных случаев.



Общее число установленных в Литве случаев составляет 1370, 38 заразившихся умерли, 357 - выздоровели. BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: исследование, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии