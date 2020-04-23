Фитнес-браслеты и умные часы смогут выявлять коронавирус 🔊 Воспроизвести



Учёные-медики Стэнфордского университета совместно с исследовательской лабораторией Scripps Research и производителем носимых гаджетов Fitbit занялись разработкой системы, которая позволит выявлять коронавирусную инфекцию с помощью фитнес-браслетов и умных часов, сообщает



Как отметил профессор школы медицины университета Майкл Снайдер, смарт-часы и другие подобные устройства делают по меньшей мере 250 тысяч измерений в течение дня.



— Это делает их мощными устройствами мониторинга. Моя лаборатория хочет использовать этот потенциал, все эти данные и посмотреть, сможем ли мы идентифицировать заболевших на самой ранней стадии, желательно до того, как они сами почувствуют, что заболели, — сказал Снайдер, слова которого приводятся на сайте учебного заведения. Учёные-медики Стэнфордского университета совместно с исследовательской лабораторией Scripps Research и производителем носимых гаджетов Fitbit занялись разработкой системы, которая позволит выявлять коронавирусную инфекцию с помощью фитнес-браслетов и умных часов, сообщает ЛАЙФ Как отметил профессор школы медицины университета Майкл Снайдер, смарт-часы и другие подобные устройства делают по меньшей мере 250 тысяч измерений в течение дня.— Это делает их мощными устройствами мониторинга. Моя лаборатория хочет использовать этот потенциал, все эти данные и посмотреть, сможем ли мы идентифицировать заболевших на самой ранней стадии, желательно до того, как они сами почувствуют, что заболели, — сказал Снайдер, слова которого приводятся на сайте учебного заведения. Компания Fitbit выделит для испытаний около тысячи своих устройств для разработки ПО. Снайдер добавил, что алгоритмы подобных браслетов могут подсказать носящему, стоит ли беспокоиться и остаться дома, если организм борется с инфекцией.



Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) начали испытания устройства для тех, кто уже знает о заражении. Компактный прибор будет отслеживать частоту дыхания, что позволит вовремя распознать ухудшение состояния и подсказать врачам о необходимости везти пациента в больницу, сообщает портал Techcrunch.



Подобные разработки могут снизить нагрузку на больницы и позволить тем, у кого заболевание протекает в лёгкой форме, заниматься лечением на дому. Особенно полезными, по мнению учёных, устройства станут для пожилых людей, которые не могут вовремя распознать ухудшение состояния. life.ru Категории: технологии, здоровье, образование Ключевые слова: лечение, Китай, вирус, пандемия, диагностика — статья прочитана 164 раза Комментарии