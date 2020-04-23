Загрузка... Как выглядит гибрид HUMMER и УАЗ «Буханка» 🔊 Воспроизвести фото: Александр Исаев



В сети появились изображения, сделанные талантливым российским промышленным дизайнером Александром Исаевым, сообщает



Свой виртуальный концепт-кар Исаев назвал H-UAZ.



Глядя на эти 3D-рисунки, многие пользователи сети пожалели, что подобный автомобиль никогда не выйдет в свет в реальности.



Работа получилась яркой, реалистичной и, главное, ни на что, кроме «Хаммера» и «Буханки», не похожей.







В сети появились изображения, сделанные талантливым российским промышленным дизайнером Александром Исаевым, сообщает Пятое колесо . Он решил скрестить компоновку УАЗ «Буханка» с дизайнерскими приёмами, характерными для снятых с производства моделей HUMMER.Свой виртуальный концепт-кар Исаев назвал H-UAZ.Глядя на эти 3D-рисунки, многие пользователи сети пожалели, что подобный автомобиль никогда не выйдет в свет в реальности.Работа получилась яркой, реалистичной и, главное, ни на что, кроме «Хаммера» и «Буханки», не похожей. Загрузка... 5koleso.ru Категории: авто, технологии Ключевые слова: дизайн, автомобиль, разработка, УАЗ, прект — статья прочитана 153 раза Комментарии