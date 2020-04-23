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Как выглядит гибрид HUMMER и УАЗ «Буханка»

фото: Александр Исаев


В сети появились изображения, сделанные талантливым российским промышленным дизайнером Александром Исаевым, сообщает Пятое колесо. Он решил скрестить компоновку УАЗ «Буханка» с дизайнерскими приёмами, характерными для снятых с производства моделей HUMMER.

Свой виртуальный концепт-кар Исаев назвал H-UAZ.

Глядя на эти 3D-рисунки, многие пользователи сети пожалели, что подобный автомобиль никогда не выйдет в свет в реальности.

Работа получилась яркой, реалистичной и, главное, ни на что, кроме «Хаммера» и «Буханки», не похожей.



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5koleso.ru
Категории: авто, технологии
Ключевые слова: дизайн, автомобиль, разработка, УАЗ, прект
статья прочитана 153 раза
добавлена сегодня, 23 апреля, 13:00

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