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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Как выглядит гибрид HUMMER и УАЗ «Буханка»
В сети появились изображения, сделанные талантливым российским промышленным дизайнером Александром Исаевым, сообщает Пятое колесо. Он решил скрестить компоновку УАЗ «Буханка» с дизайнерскими приёмами, характерными для снятых с производства моделей HUMMER.
Свой виртуальный концепт-кар Исаев назвал H-UAZ.
Глядя на эти 3D-рисунки, многие пользователи сети пожалели, что подобный автомобиль никогда не выйдет в свет в реальности.
Работа получилась яркой, реалистичной и, главное, ни на что, кроме «Хаммера» и «Буханки», не похожей.
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5koleso.ru
Категории: авто, технологии
Ключевые слова: дизайн, автомобиль, разработка, УАЗ, прект
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