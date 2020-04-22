В Германии разрешены первые клинические испытания вакцины 🔊 Воспроизвести



Продолжается пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,5 млн человек, скончались свыше 177 тысяч. Выздоровели свыше 690 тысяч человек. Продолжается пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,5 млн человек, скончались свыше 177 тысяч. Выздоровели свыше 690 тысяч человек. DW следит за событиями. В Германии Институт имени Пауля Эрлиха выдал первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2. Его получила компания Biontech из Майнца, которая теперь будет тестировать действие вакцины на добровольцах.



"Разрешение появилось в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации. Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech Институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня", — говорится в сообщении.



В институте добавили, что тестирование потенциальных вакцин на людях — важный этап создания безопасного и эффективного препарата против COVID-19 для жителей страны и всего мира.



В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждого из них вакцинируют "одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины". Некоторое время все добровольцы будут находиться под наблюдением, после чего наступит второй этап испытаний.



Таким образом, это уже четвертое клиническое исследование препарата против COVID-19 для человека в мире, добавили в институте. dw.com Категории: здоровье, образование Ключевые слова: Германия, вакцина, Китай, вирус, испытание, пандемия — статья прочитана 160 раз Комментарии