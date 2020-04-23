Agoravox Франция : американская пропаганда на Украине до 2014 года и ее последствия 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



В 1990-х годах Россия растеряла всю свою мощь и была на грани распада. Американцы воспользовались моментом и начали подрывную работу на Украине, чтобы вбить клин между ней и Россией с помощью антироссийской пропаганды.



До Майдана более 80% украинцев считали Россию дружественной страной. В этом не было ничего удивительного с учетом тесной связи между экономиками двух стран, огромного числа смешанных браков и того факта, что украинцы и русские вот уже два века имеют одну культуру, один язык и одну историю.



Отношение украинцев к России



Мнение положительное: 01/09/09 — 93 %, 01/09/11 — 80 %, 01/01/12 — 86 %, 01/04/13 — 70 %



Мнение отрицательное: 01/09/11 — 13 %, 01/01/12 — 9 %, 12 % — 01/04/13 До Майдана более 80% украинцев считали Россию дружественной страной. В этом не было ничего удивительного с учетом тесной связи между экономиками двух стран, огромного числа смешанных браков и того факта, что украинцы и русские вот уже два века имеют одну культуру, один язык и одну историю.



При этом большинство украинцев хотели жить по-западному. В их представлении все европейцы легко зарабатывают деньги и ведут обеспеченную жизнь. Работы полно, и она хорошо оплачивается. Во главе угла стоит социальная справедливость, а прогресс рисует светлое будущее.



Жизнь на Украине всегда отравляла постоянная коррупция на всех уровнях. Нам это явление почти не знакомо: полицейский, который берет с вас штраф, но не дает квитанцию; конверт, который опускается в карман чиновнику, чтобы тот занялся вами в первую очередь; коррумпированные суды, которые оправдывают олигархов и их близких, несмотря на неопровержимые доказательства; и чиновники, с которых не спрашивают, как они сколотили состояние.



Все это, разумеется, создало благоприятную почву для того, чтобы каждый гражданин стал бунтарем.



США пришли на Украину после провозглашения независимости страны в 1991 году. Они участвовали в ликвидации унаследованного украинцами от СССР ядерного арсенала, разделе Черноморского флота и уничтожении избытка советского стратегического оружия.



В 1990-х годах Россия растеряла всю свою мощь и была на грани распада. Ей было необходимо в первоочередном порядке решать внутренние проблемы, и она не могла отстаивать интересы в ближнем зарубежье.



Украина была гордостью советской промышленности. Там выпускали все. В республике было развитое сельское хозяйство, выпускали высокотехнологичную, в том числе авиакосмическую продукцию, собирали двигатели, самолеты, автомобили, тракторы и корабли. Ее сталь считалась одной из лучших в мире. Высококачественный уголь из Донбасса шел на отопление городов. АЭС и ГЭС обеспечивали все потребности в электроэнергии. На Украине было прекрасное образование, которое готовило инженеров и технических специалистов высокого уровня. Прекрасные медицинские учреждения и санатории были бесплатными.



Перед ней открывалось светлое будущее, поскольку ее промышленное производство было необходимо России, у которой имелся всего один козырь: углеводороды.



После Буша-старшего (1989-1993) президенты США мало что смыслили в геополитике, и внешний курс страны находился под влиянием неоконсервативных идеологов, которые были нацелены на вековое доминирование американцев во всем мире.



Первым предупреждением был подъем Евгения Примакова, который стал министром иностранных дел, а затем — премьер-министром в конце ельцинской эпохи. Он считал, что альянс России, Китая и Индии может создать преграду для американской гегемонии. Рассматривался также союз России, Украины, Белоруссии и Казахстана.



Американские неоконсерваторы были убеждены, что Россия уже никогда вновь не станет влиятельной державой, но такой союз мог поставить их идеи под сомнение. Они запустили подрывную работу на Украине, где обладали немалым влиянием, чтобы вбить клин между ней и Россией с помощью антироссийской пропаганды.



Самым известным ее проявлением стало изобретение «голодомора» потомками украинских националистов, которые были пособниками нацистов и совершили множество зверств на территории бывшего СССР. После Второй мировой войны десятки тысяч из них нашли прибежище в Северной Америке.



Неоконсервативные стратеги решили, что, если сломать одно из четырех колес телеги, далеко она не уедет.



Россия тоже выложила на стол козыри: значительные скидки на углеводороды, открытие границ для украинских товаров, промышленные заказы, которые помогали украинским заводам работать на полную мощность.



К сожалению, выгоду из всего этого извлекали только олигархи, чье состояние росло с каждым годом, пока народ дальше прозябал в нищете. Что-то доходило и до киевского среднего класса, но он все равно медленно поворачивался в сторону Запада.



Под воздействием агрессивной и точно нацеленной пропаганды украинская элита стала связывать будущее с Европейским союзом, который предлагал больший потенциал роста и отсутствующие в России потребительские товары премиального уровня.



Американская пропаганда оказывала давление на всех уровнях с помощью контролируемых олигархами СМИ, программ содействия реформе судебной системы, финансовой поддержки НКО и прозападной оппозиции, присутствия агентов влияния (нередко с двойным гражданством) в политике и государственных ведомствах.



Результат прекрасно известен: Майдан, простите, государственный переворот 2014 года, потому что вещи нужно называть своими именами, даже если ни противоречат риторики наших главных СМИ.



На первых порах украинский народ смотрел на все безразлично. Он был своем большинстве готов одобрить свержение президента Януковича, если это открывало перспективу быстрого вступления в Евросоюз.



К сожалению, его ждала целая череда разочарований:



— Соглашение об ассоциации открыло украинский рынок для европейской продукции, но не пустило украинскую на европейский.



— Крым решил променять Украину на Россию.



— Русскоязычный восток не принял установленные переворотом власти и поднял восстание, когда туда отправили армию, чтобы навести порядок.



— Санкции оставили украинскую промышленность без главного для нее российского рынка сбыта. Лишилась она и еще одного большого преимущества: дешевой энергии.



— Не была решена ни одна из изначальных проблем: коррупция, деспотизм олигархов, нищета народа и т.д. Украина даже стала самой бедной страной в Европе.



— Она лишилась суверенитета и вынуждена принять закон о продаже земель, чтобы получить заем, который позволит ей продержаться еще несколько месяцев.



Сейчас мы настолько поглощены эпидемией коронавируса, что не замечаем быстрого обострения ситуации на Украине.



Государственная казна опустела. Президент Зеленский теряет власть, а экономическую политику страны диктуют международные финансовые инстанции.



Настоящее влияние сосредоточено в руках амбициозного министра внутренних дел Арсена Авакова. Некоторые даже считают, что дни Зеленского на посту президента сочтены.



Бывшие военизированные отряды, которые перешли под крыло МВД, совершенно не подконтрольны президенту и играют ключевую роль в войне с ДНР и ЛНР.



В тупиковой военной ситуации эти подготовленные американцами отряды могут устроить провокационную атаку по российской территории, чтобы спровоцировать силовую реакцию с потенциальным вмешательством НАТО на Украине. Как бы то ни было, у Запада сейчас хватает других проблем, а Россия больше не бумажный медведь.



Будущие месяцы могут оказаться трагическими для Украины. Мне сложно представить, что Рада проголосует за продажу чернозема на условиях МВФ. Самоизоляция парализует экономику, и у Украины нет средств, чтобы помочь оказавшимся на грани банкротства предприятиям.



Из-за возвращения десятков тысяч работников из Польши и изоляции других украинских экспатов страна не получит миллиарды евро. Отчисления за транзит газа в ближайшие месяцы тоже пойдут на спад.



Все больше россиян хотят выдворить из страны украинских работников, хотя бы тех, что придерживаются националистических позиций (таких большинство).



Что Украина будет делать с 9 миллиардами долгов, по которым ей предстоит расплатиться в 2020 году? Президенту Макрону следовало бы проявить последовательность и упомянуть списание долгов не только Африке, но и Украине, учитывая роль Запада в украинской трагедии.



Украина пропала с радаров СМИ, но погружается в глубокий кризис и не сможет справиться с последствиями эпидемии без внешней помощи.



Самоизоляция парализует экономику, а в нынешнем хаосе невозможно сказать, как на самом деле обстоят дела с санитарным кризисом в стране.



Как говорится, пришла беда, отворяй ворота: в стране уже десять дней бушуют два огромных лесных пожара. Первый — в окрестностях бывшей Чернобыльской АЭС, второй — к северу от Житомира. Дым заполонил весь Киев, который стал самым грязным городом в мире. Утверждается, что дым не радиоактивен, но можно ли верить украинским властям?



Последствия этой американской политики превратили Украину в бомбу замедленного действия, чей фитиль почти прогорел. Предсказать, что случится дальше, очень сложно, и я не стану этого делать.



Лучшие карты на руках у Владимира Путина, и он мог бы помочь Украине выкарабкаться, но антироссийская пропаганда делает свое дело: сегодня 50-60% украинцев считают Россию виновницей всех своих бед.



В таких условиях он не сделает ничего для помощи Украине, и, даже в случае военной провокации, я сомневаюсь, что он отправит солдат, чтобы занять часть страны, например, Новороссию, которая была присоединена к Украине Лениным. Кроме того, он ждет от Киева выполнения Минских соглашений, неукоснительного выполнения.



Можно ли заставить украинцев реальнее взглянуть на ситуацию? От ответа на этот вопрос будет зависеть судьба страны. Но есть и другой вопрос: что с западными подстрекателями? Нынешнюю ситуацию вполне можно было предугадать. Но их никогда не интересовала судьба украинского народа. Их единственной целью было отдалить Украину от России, и это прекрасно им удалось.



Автор: Pierre для AgoraVox, Франция, перевод (Левада-центр и Киевский международный институт социологии)При этом большинство украинцев хотели жить по-западному. В их представлении все европейцы легко зарабатывают деньги и ведут обеспеченную жизнь. Работы полно, и она хорошо оплачивается. Во главе угла стоит социальная справедливость, а прогресс рисует светлое будущее.Жизнь на Украине всегда отравляла постоянная коррупция на всех уровнях. Нам это явление почти не знакомо: полицейский, который берет с вас штраф, но не дает квитанцию; конверт, который опускается в карман чиновнику, чтобы тот занялся вами в первую очередь; коррумпированные суды, которые оправдывают олигархов и их близких, несмотря на неопровержимые доказательства; и чиновники, с которых не спрашивают, как они сколотили состояние.Все это, разумеется, создало благоприятную почву для того, чтобы каждый гражданин стал бунтарем.США пришли на Украину после провозглашения независимости страны в 1991 году. Они участвовали в ликвидации унаследованного украинцами от СССР ядерного арсенала, разделе Черноморского флота и уничтожении избытка советского стратегического оружия.В 1990-х годах Россия растеряла всю свою мощь и была на грани распада. Ей было необходимо в первоочередном порядке решать внутренние проблемы, и она не могла отстаивать интересы в ближнем зарубежье.Украина была гордостью советской промышленности. Там выпускали все. В республике было развитое сельское хозяйство, выпускали высокотехнологичную, в том числе авиакосмическую продукцию, собирали двигатели, самолеты, автомобили, тракторы и корабли. Ее сталь считалась одной из лучших в мире. Высококачественный уголь из Донбасса шел на отопление городов. АЭС и ГЭС обеспечивали все потребности в электроэнергии. На Украине было прекрасное образование, которое готовило инженеров и технических специалистов высокого уровня. Прекрасные медицинские учреждения и санатории были бесплатными.Перед ней открывалось светлое будущее, поскольку ее промышленное производство было необходимо России, у которой имелся всего один козырь: углеводороды.После Буша-старшего (1989-1993) президенты США мало что смыслили в геополитике, и внешний курс страны находился под влиянием неоконсервативных идеологов, которые были нацелены на вековое доминирование американцев во всем мире.Первым предупреждением был подъем Евгения Примакова, который стал министром иностранных дел, а затем — премьер-министром в конце ельцинской эпохи. Он считал, что альянс России, Китая и Индии может создать преграду для американской гегемонии. Рассматривался также союз России, Украины, Белоруссии и Казахстана.Американские неоконсерваторы были убеждены, что Россия уже никогда вновь не станет влиятельной державой, но такой союз мог поставить их идеи под сомнение. Они запустили подрывную работу на Украине, где обладали немалым влиянием, чтобы вбить клин между ней и Россией с помощью антироссийской пропаганды.Самым известным ее проявлением стало изобретение «голодомора» потомками украинских националистов, которые были пособниками нацистов и совершили множество зверств на территории бывшего СССР. После Второй мировой войны десятки тысяч из них нашли прибежище в Северной Америке.Неоконсервативные стратеги решили, что, если сломать одно из четырех колес телеги, далеко она не уедет.Россия тоже выложила на стол козыри: значительные скидки на углеводороды, открытие границ для украинских товаров, промышленные заказы, которые помогали украинским заводам работать на полную мощность.К сожалению, выгоду из всего этого извлекали только олигархи, чье состояние росло с каждым годом, пока народ дальше прозябал в нищете. Что-то доходило и до киевского среднего класса, но он все равно медленно поворачивался в сторону Запада.Под воздействием агрессивной и точно нацеленной пропаганды украинская элита стала связывать будущее с Европейским союзом, который предлагал больший потенциал роста и отсутствующие в России потребительские товары премиального уровня.Американская пропаганда оказывала давление на всех уровнях с помощью контролируемых олигархами СМИ, программ содействия реформе судебной системы, финансовой поддержки НКО и прозападной оппозиции, присутствия агентов влияния (нередко с двойным гражданством) в политике и государственных ведомствах.Результат прекрасно известен: Майдан, простите, государственный переворот 2014 года, потому что вещи нужно называть своими именами, даже если ни противоречат риторики наших главных СМИ.На первых порах украинский народ смотрел на все безразлично. Он был своем большинстве готов одобрить свержение президента Януковича, если это открывало перспективу быстрого вступления в Евросоюз.К сожалению, его ждала целая череда разочарований:Сейчас мы настолько поглощены эпидемией коронавируса, что не замечаем быстрого обострения ситуации на Украине.Государственная казна опустела. Президент Зеленский теряет власть, а экономическую политику страны диктуют международные финансовые инстанции.Настоящее влияние сосредоточено в руках амбициозного министра внутренних дел Арсена Авакова. Некоторые даже считают, что дни Зеленского на посту президента сочтены.Бывшие военизированные отряды, которые перешли под крыло МВД, совершенно не подконтрольны президенту и играют ключевую роль в войне с ДНР и ЛНР.В тупиковой военной ситуации эти подготовленные американцами отряды могут устроить провокационную атаку по российской территории, чтобы спровоцировать силовую реакцию с потенциальным вмешательством НАТО на Украине. Как бы то ни было, у Запада сейчас хватает других проблем, а Россия больше не бумажный медведь.Будущие месяцы могут оказаться трагическими для Украины. Мне сложно представить, что Рада проголосует за продажу чернозема на условиях МВФ. Самоизоляция парализует экономику, и у Украины нет средств, чтобы помочь оказавшимся на грани банкротства предприятиям.Из-за возвращения десятков тысяч работников из Польши и изоляции других украинских экспатов страна не получит миллиарды евро. Отчисления за транзит газа в ближайшие месяцы тоже пойдут на спад.Все больше россиян хотят выдворить из страны украинских работников, хотя бы тех, что придерживаются националистических позиций (таких большинство).Что Украина будет делать с 9 миллиардами долгов, по которым ей предстоит расплатиться в 2020 году? Президенту Макрону следовало бы проявить последовательность и упомянуть списание долгов не только Африке, но и Украине, учитывая роль Запада в украинской трагедии.Украина пропала с радаров СМИ, но погружается в глубокий кризис и не сможет справиться с последствиями эпидемии без внешней помощи.Самоизоляция парализует экономику, а в нынешнем хаосе невозможно сказать, как на самом деле обстоят дела с санитарным кризисом в стране.Как говорится, пришла беда, отворяй ворота: в стране уже десять дней бушуют два огромных лесных пожара. Первый — в окрестностях бывшей Чернобыльской АЭС, второй — к северу от Житомира. Дым заполонил весь Киев, который стал самым грязным городом в мире. Утверждается, что дым не радиоактивен, но можно ли верить украинским властям?Последствия этой американской политики превратили Украину в бомбу замедленного действия, чей фитиль почти прогорел. Предсказать, что случится дальше, очень сложно, и я не стану этого делать.Лучшие карты на руках у Владимира Путина, и он мог бы помочь Украине выкарабкаться, но антироссийская пропаганда делает свое дело: сегодня 50-60% украинцев считают Россию виновницей всех своих бед.В таких условиях он не сделает ничего для помощи Украине, и, даже в случае военной провокации, я сомневаюсь, что он отправит солдат, чтобы занять часть страны, например, Новороссию, которая была присоединена к Украине Лениным. Кроме того, он ждет от Киева выполнения Минских соглашений, неукоснительного выполнения.Можно ли заставить украинцев реальнее взглянуть на ситуацию? От ответа на этот вопрос будет зависеть судьба страны. Но есть и другой вопрос: что с западными подстрекателями? Нынешнюю ситуацию вполне можно было предугадать. Но их никогда не интересовала судьба украинского народа. Их единственной целью было отдалить Украину от России, и это прекрасно им удалось.Автор: Pierre для AgoraVox, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: аналитика, протесты, Майдан, расценки, участие, воспоминания География: Украина — статья прочитана 155 раз Комментарии