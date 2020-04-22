Минздрав Литвы: за минувшие сутки установлено рекордно низкое число новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве процент положительных случаев коронавируса по сравнению с количеством всех проверенных проб был рекордно низким, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"За минувшие сутки было сделано рекордно большое число тесто - более 6 тысяч лабораторных исследований, и установленный процент от 100 проб, этих так называемых положительных тестов - рекордно низкий: примерно у 0,3% всех проверенных лиц подтверждён положительный ответ на COVID-19. Это рекордно низкий показатель", - сказал А. Верига на пресс-конференции в среду.
"Это опять же ещё одна иллюстрация того, что Литва действительно очень неплохо справляется с условиями карантина, и пока нам неплохо удаётся справляться с этой болезнью", - сказал министр.
По данным Минздрава, за вторник было проверено 6040 проб, коронавирус установлен в 20- случаях.
Общее число установленных в Литве случаев составляет 1370, 38 заразившихся умерли, 357 - выздоровели.
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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в среду сообщил, что городок Неменчине в Вильнюсском районе останется закрытым как минимум до выходных, чтобы обуздать распространение коронавируса.
"Планируется ещё на этой неделе как минимум до выходных применять эти ограничения, какие сейчас действуют, и если ситуация не ухудшится, видимо, будет решаться вопрос об отмене ограничений передвижения", - сказал министр на пресс-конференции в среду.
По его словам, широкое тестирование жителей в Неменчине будет продолжаться.
В прошлый четверг из-за угрозы коронавируса на неделю были ограничены въезд и выезд из Неменчине.
На коронавирус тестируются все взрослые жители городка и те, кто здесь работает.
Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что уже проверены 1954 жителя Литвы, вирус установлен у 19-и. Они все связаны со швейным предприятием Vilnika.
"Очаг COVID-19 в Неменчине локализуется вокруг этого самого предприятия", - сказала Р. Лингене на пресс-конференции в среду.
Общее число установленных в Литве случаев составляет 1370, 38 заразившихся умерли, 357 - выздоровели.
* * *
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в среду сообщил, что городок Неменчине в Вильнюсском районе останется закрытым как минимум до выходных, чтобы обуздать распространение коронавируса.
"Планируется ещё на этой неделе как минимум до выходных применять эти ограничения, какие сейчас действуют, и если ситуация не ухудшится, видимо, будет решаться вопрос об отмене ограничений передвижения", - сказал министр на пресс-конференции в среду.
По его словам, широкое тестирование жителей в Неменчине будет продолжаться.
В прошлый четверг из-за угрозы коронавируса на неделю были ограничены въезд и выезд из Неменчине.
На коронавирус тестируются все взрослые жители городка и те, кто здесь работает.
Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила, что уже проверены 1954 жителя Литвы, вирус установлен у 19-и. Они все связаны со швейным предприятием Vilnika.
"Очаг COVID-19 в Неменчине локализуется вокруг этого самого предприятия", - сказала Р. Лингене на пресс-конференции в среду.