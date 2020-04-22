Президент Литвы поддерживает инициативу ИАПЛ-СХС 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для создания государственного банка. Еще прошлом году о необходимости учредить государственный банк говорила Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, которая заодно представила соответствующие инвестиционные расчеты, сообщает L24.lt.



Президент Гитанас Науседа заявил в пятницу, что в настоящее время сложились благоприятные условия для разговора о государственном банке, потому что «до этого мы выдвигали идею, но было трудно выбрать, на каком основании этот государственный банк должен быть создан - должен ли он быть создан с нуля, или стоит приобрести акции существующего банка». Президент Гитанас Науседа заявил в пятницу, что в настоящее время сложились благоприятные условия для разговора о государственном банке, потому что «до этого мы выдвигали идею, но было трудно выбрать, на каком основании этот государственный банк должен быть создан - должен ли он быть создан с нуля, или стоит приобрести акции существующего банка». «Сегодня, видя весь механизм стимулирования экономики, появление фонда поддержки, активизацию деятельности Invega, я считаю, что это не должно заканчиваться с кризисом, это должно стать хорошей основой для формирования государственного банка. Назовем мы его банком или каким-нибудь фондом развития ... Важно не название, а суть. Будет ли этот фонд или банк способствовать конкурентоспособности литовской экономики и проложит ли он необходимые пути в будущее », - подчеркнул Г. Науседа во время пресс-конференции в пятницу. Президент считает, что ему удастся достичь консенсуса по этому вопросу, поскольку, как сообщалось, он уже обсуждал эту идею с премьер-министром.



О необходимости создания в стране государственного банка еще в прошлом году говорила Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей. ИАПЛ-СХС предложила создать государственный банк, который, по мнению партии, усилит конкуренцию в банковском секторе страны. ИАПЛ-СХС предлагала учредить государственный банк на основе отделений «Почты Литвы» в регионах.



«Одним из главных аргументов, почему в нашей стране должен появиться Литовский коммерческий банк, - это обязательная конкуренция в стране, которой у банков в настоящее время нет. И в результате страдают наши люди, которые не только теряют свое время и здоровье, стоя в длинных очередях, но и платят банкам очень много. В год на одного человека выходит как минимум 30-40 евро, хотя в других странах эти услуги часто бесплатны. Это и конкретная поддержка для каждого человека, в том числе для пенсионеров», - заявил на пресс-конференции в Сейме, прошедшей в октябре прошлого года, председатель ИАПЛ-СХС член Европарламента Вальдемар Томашевский, заодно представив сравнение банковских сборов в нескольких европейских странах.



По словам лидера ИАПЛ-СХС, замедление литовской экономики является еще одним аргументом в пользу создания Литовского коммерческого банка. В Германии, например, коммерческие банки привлекаются для стимулирования экономики. «Чтобы иметь рычаги во время кризиса, необходимо иметь собственный государственный коммерческий банк», - аргументировал В.Томашевский. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Президент Литвы, Гитанас Науседа, Избирательная акция поляков Литвы-Союз Христианских семей — статья прочитана 111 раз Комментарии