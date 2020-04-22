США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом» 🔊 Воспроизвести Фото: nato.usmission.gov



С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать.



Впервые за 12 лет в Минск направляется посол Соединенных Штатов, русскоязычный дипломат с опытом работы в «оранжевом» Киеве и в Грузии при Саакашвили. Накануне Дональд Трамп выдвинул на этот пост Джули Фишер, до этого момента – заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.



Правда, Фишер еще должна пройти утверждение в сенате, но там большинство принадлежит республиканцам, сторонникам Трампа, так что это, похоже, вопрос времени. Таким образом, Вашингтон выполнит обещание, которое дал глава Госдепа Майк Помпео во время февральского визита в Минск – восстановить дипотношения на высшем уровне. Напомним, что сейчас отношения поддерживаются на уровне поверенных в делах. Еще в 2008 году Минск отозвал своего эмиссара из Вашингтона. Соединенные Штаты, следуя дипломатическим правилам, отреагировали симметрично. С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать.Впервые за 12 лет в Минск направляется посол Соединенных Штатов, русскоязычный дипломат с опытом работы в «оранжевом» Киеве и в Грузии при Саакашвили. Накануне Дональд Трамп выдвинул на этот пост Джули Фишер, до этого момента – заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.Правда, Фишер еще должна пройти утверждение в сенате, но там большинство принадлежит республиканцам, сторонникам Трампа, так что это, похоже, вопрос времени. Таким образом, Вашингтон выполнит обещание, которое дал глава Госдепа Майк Помпео во время февральского визита в Минск – восстановить дипотношения на высшем уровне. Напомним, что сейчас отношения поддерживаются на уровне поверенных в делах. Еще в 2008 году Минск отозвал своего эмиссара из Вашингтона. Соединенные Штаты, следуя дипломатическим правилам, отреагировали симметрично.



Но с начала 2010-х отношение Вашингтона к «последней диктатуре Европы» начало меняться. Точкой отсчета можно считать тогдашнюю встречу госсекретаря Хиллари Клинтон с главой белорусской дипломатии Сергеем Мартыновым. Линию на восстановление отношений постепенно продолжил его преемник Владимир Макей – глава МИД с 2012 года.



А когда два месяца назад Помпео встретился с Лукашенко и Макеем и анонсировал восстановление полноценных отношений, это уже не стало внезапным поворотом. Еще в 2015 году США частично сняли антибелорусские санкции. В январе прошлого года состоялся «исторический» – по словам Лукашенко – приезд в Минск помощника госсекретаря Уэсса Митчелла. Этот представитель Госдепа, в частности, известен заявлением о том, что суверенитет Украины, Белоруссии и Грузии – «наиболее надежная защита от российского неоимпериализма».



Так что почва для приезда Фишер готовилась давно. Как предполагается, Помпео согласовал ее назначение с Лукашенко и Макеем еще в декабре. Это произошло вскоре после того, как Батька неожиданно для многих отказался подписывать с Москвой знаменитую «дорожную карту» из 31 пункта, заявив при этом об «опасности» интеграции с Россией.



Сотрудница Госдепа со специализацией по России, Украине, Белоруссии и Грузии Джули Фишер, помимо всего прочего, известна как последовательный сторонник выстраивания «санитарного кордона» против того самого «российского неоимпериализма». «Концепция балто-черноморского коридора, которая уже больше ста лет активно поддерживается Вашингтоном. Белоруссия оставалась единственным звеном, выпадающим из этого кордона в виде Польши, Украины и стран Балтии. И для США очень важно, чтобы этот кордон вокруг России замкнулся», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский эксперт Дмитрий Болкунец.



Дипломат со стажем Фишер, несмотря на свой добродушный облик, имеет репутацию жесткого переговорщика, «орговика» (специалиста по работе «в поле» с различными группами населения в стране пребывания) со знанием русского, украинского и грузинского языков. Ее направляли на ответственные участки работы как раз после «цветных революций»: так, она возглавляла политический отдел и отвечала за стратегическое планирование в посольстве в Тбилиси при Саакашвили и в посольстве в Киеве во времена Ющенко.



В открытых источниках появлялись предположения о связях Фишер со спецслужбами, а из официальной биографии дипломата следует, что ее карьера тесно связана с аппаратом НАТО – в частности, Фишер была замом постпреда США при альянсе.



«Понятно, что в задачи Фишер будет входить мониторинг политического пространства, особенно отношений с Россией, которые переживают непростой период. В случае если Белоруссии и России не удастся договориться по каким-то вопросам, посол будет предлагать Минску альтернативные, выгодные США, варианты», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант.



В свою очередь Болкунец уверен: попытки втянуть Лукашенко в балто-черноморские проекты США в любом случае будут происходить постепенно. «По итогам визита Помпео можно сказать, что американская дипломатия не настроена на конфронтацию», – согласился Дзермант.



«Кроме того, США очень заинтересованы в поставках своих нефти и сжиженного газа в регион, – напомнил Болкунец. – Мы видим, что идут поставки в Литву, начались поставки на Украину. И наверняка Трамп поставит перед Джули Фишер задачу по возможности вовлечь Белоруссию во все эти экономические инициативы Вашингтона. Думаю, будут вложены немалые ресурсы, в том числе американских корпораций, чтобы перекупить белорусскую политическую элиту».



По мнению собеседника, само по себе восстановление полноценных отношений с США – позитивный сигнал для Минска, но президенту Лукашенко стоит держать ухо востро. «Американцы направляют сильного дипломата, который прекрасно знает и Россию, и Белоруссию. США понимают, что Лукашенко сегодня лишился поддержки Москвы. К намеченным на август президентским выборам они готовы будут сыграть свою игру на белорусском политическом поле. Я не говорю о вмешательстве, но, думаю, в Вашингтоне заинтересованы в приходе к власти в Белоруссии «своего» кандидата. И такой кандидат у них имеется», – полагает белорусский политолог.



Как утверждает Болкунец, в последнее время на дипломатических приемах и в экспертном сообществе Белоруссии все чаще звучит имя главы МИД Макея. Утверждается, что именно его США видят преемником Лукашенко, причем желательно уже по итогам ближайших августовских выборов. Впрочем, пока это не более чем гипотеза.



Другие эксперты не ждут от приезда Фишер никакого особого эффекта. Как поясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, для Трампа идеальная модель взаимодействия со странами такого типа – польская, поэтому Белоруссия ему вообще не особо интересна.



«Польша демонстрирует свою лояльность и еще готова за эту лояльность дополнительно платить. Концепция базы «Форт-Трамп», закупка Польшей американской военной техники, демонстративная лояльность Вашингтону даже за счет хороших отношений со своими европейскими партнерами», – сказал политолог ТАСС. Однако, напомнил Кортунов, у Минска нет денег для оплаты дружбы с США: «У него нет тех ресурсов, которыми располагает Польша или даже страны Балтии».



Автор: Михаил Мошкин для издания Дипломатический разрыв тогда стал следствием санкций против белорусских компаний, которые ввела администрация Джорджа Буша – младшего на основе «Акта о демократии в Белоруссии». С легкой руки госсекретаря Кондолизы Райс Александра Лукашенко в те времена именовали «последним диктатором Европы».Но с начала 2010-х отношение Вашингтона к «последней диктатуре Европы» начало меняться. Точкой отсчета можно считать тогдашнюю встречу госсекретаря Хиллари Клинтон с главой белорусской дипломатии Сергеем Мартыновым. Линию на восстановление отношений постепенно продолжил его преемник Владимир Макей – глава МИД с 2012 года.А когда два месяца назад Помпео встретился с Лукашенко и Макеем и анонсировал восстановление полноценных отношений, это уже не стало внезапным поворотом. Еще в 2015 году США частично сняли антибелорусские санкции. В январе прошлого года состоялся «исторический» – по словам Лукашенко – приезд в Минск помощника госсекретаря Уэсса Митчелла. Этот представитель Госдепа, в частности, известен заявлением о том, что суверенитет Украины, Белоруссии и Грузии – «наиболее надежная защита от российского неоимпериализма».Так что почва для приезда Фишер готовилась давно. Как предполагается, Помпео согласовал ее назначение с Лукашенко и Макеем еще в декабре. Это произошло вскоре после того, как Батька неожиданно для многих отказался подписывать с Москвой знаменитую «дорожную карту» из 31 пункта, заявив при этом об «опасности» интеграции с Россией.Сотрудница Госдепа со специализацией по России, Украине, Белоруссии и Грузии Джули Фишер, помимо всего прочего, известна как последовательный сторонник выстраивания «санитарного кордона» против того самого «российского неоимпериализма». «Концепция балто-черноморского коридора, которая уже больше ста лет активно поддерживается Вашингтоном. Белоруссия оставалась единственным звеном, выпадающим из этого кордона в виде Польши, Украины и стран Балтии. И для США очень важно, чтобы этот кордон вокруг России замкнулся», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский эксперт Дмитрий Болкунец.Дипломат со стажем Фишер, несмотря на свой добродушный облик, имеет репутацию жесткого переговорщика, «орговика» (специалиста по работе «в поле» с различными группами населения в стране пребывания) со знанием русского, украинского и грузинского языков. Ее направляли на ответственные участки работы как раз после «цветных революций»: так, она возглавляла политический отдел и отвечала за стратегическое планирование в посольстве в Тбилиси при Саакашвили и в посольстве в Киеве во времена Ющенко.В открытых источниках появлялись предположения о связях Фишер со спецслужбами, а из официальной биографии дипломата следует, что ее карьера тесно связана с аппаратом НАТО – в частности, Фишер была замом постпреда США при альянсе.«Понятно, что в задачи Фишер будет входить мониторинг политического пространства, особенно отношений с Россией, которые переживают непростой период. В случае если Белоруссии и России не удастся договориться по каким-то вопросам, посол будет предлагать Минску альтернативные, выгодные США, варианты», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант.В свою очередь Болкунец уверен: попытки втянуть Лукашенко в балто-черноморские проекты США в любом случае будут происходить постепенно. «По итогам визита Помпео можно сказать, что американская дипломатия не настроена на конфронтацию», – согласился Дзермант.«Кроме того, США очень заинтересованы в поставках своих нефти и сжиженного газа в регион, – напомнил Болкунец. – Мы видим, что идут поставки в Литву, начались поставки на Украину. И наверняка Трамп поставит перед Джули Фишер задачу по возможности вовлечь Белоруссию во все эти экономические инициативы Вашингтона. Думаю, будут вложены немалые ресурсы, в том числе американских корпораций, чтобы перекупить белорусскую политическую элиту».По мнению собеседника, само по себе восстановление полноценных отношений с США – позитивный сигнал для Минска, но президенту Лукашенко стоит держать ухо востро. «Американцы направляют сильного дипломата, который прекрасно знает и Россию, и Белоруссию. США понимают, что Лукашенко сегодня лишился поддержки Москвы. К намеченным на август президентским выборам они готовы будут сыграть свою игру на белорусском политическом поле. Я не говорю о вмешательстве, но, думаю, в Вашингтоне заинтересованы в приходе к власти в Белоруссии «своего» кандидата. И такой кандидат у них имеется», – полагает белорусский политолог.Как утверждает Болкунец, в последнее время на дипломатических приемах и в экспертном сообществе Белоруссии все чаще звучит имя главы МИД Макея. Утверждается, что именно его США видят преемником Лукашенко, причем желательно уже по итогам ближайших августовских выборов. Впрочем, пока это не более чем гипотеза.Другие эксперты не ждут от приезда Фишер никакого особого эффекта. Как поясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, для Трампа идеальная модель взаимодействия со странами такого типа – польская, поэтому Белоруссия ему вообще не особо интересна.«Польша демонстрирует свою лояльность и еще готова за эту лояльность дополнительно платить. Концепция базы «Форт-Трамп», закупка Польшей американской военной техники, демонстративная лояльность Вашингтону даже за счет хороших отношений со своими европейскими партнерами», – сказал политолог ТАСС. Однако, напомнил Кортунов, у Минска нет денег для оплаты дружбы с США: «У него нет тех ресурсов, которыми располагает Польша или даже страны Балтии».Автор: Михаил Мошкин для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, посол География: Белоруссия — статья прочитана 100 раз Комментарии