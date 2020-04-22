Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Крупнейшая в странах Балтии группа железнодорожных предприятий Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в 2019 году, по данным до аудита, получила 57,2 млн евро чистой прибыли - на 4,4% больше, чем в 2018 году (54,8 млн евро).



Выручка группы в прошлом году составила 505,6 млн евро - почти на 2% больше (495,8 млн евро), сообщила Lietuvos gelezinkeliai.



"Мы проводили в жизнь потребовавшую много энергии программу разделения видов деятельности, в регионе упал рынок ж/д грузов", - сказал гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.



Дочернее предприятие группы LG Cargo в прошлом году перевезло 55,2 млн тонн грузов - на 2,8% меньше, чем в 2018 году (56,8 млн тонн). На 3,8% возросли местные перевозки, преимущественно продуктов питания, стройматериалов. На зарубежных рынках также выросли потоки некоторых грузов: на 38% возросли объёмы импорта стройматериалов и биогорючего из Беларуси, на 26% - объёмы экспорта нефтепродуктов в Украину и Польшу. Крупнейшая в странах Балтии группа железнодорожных предприятий Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в 2019 году, по данным до аудита, получила 57,2 млн евро чистой прибыли - на 4,4% больше, чем в 2018 году (54,8 млн евро).Выручка группы в прошлом году составила 505,6 млн евро - почти на 2% больше (495,8 млн евро), сообщила Lietuvos gelezinkeliai."Мы проводили в жизнь потребовавшую много энергии программу разделения видов деятельности, в регионе упал рынок ж/д грузов", - сказал гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.Дочернее предприятие группы LG Cargo в прошлом году перевезло 55,2 млн тонн грузов - на 2,8% меньше, чем в 2018 году (56,8 млн тонн). На 3,8% возросли местные перевозки, преимущественно продуктов питания, стройматериалов. На зарубежных рынках также выросли потоки некоторых грузов: на 38% возросли объёмы импорта стройматериалов и биогорючего из Беларуси, на 26% - объёмы экспорта нефтепродуктов в Украину и Польшу. В прошлом году перевезены рекордные объёмы зерна за последние десять лет, дан старт регулярным перевозкам контейнеров из Клайпеды в Киев, впервые из Китая в Литву начали доставлять почтовые посылки.



Предприятие пассажирских перевозок группы LG Keleiviams за год перевезло рекордное число пассажиров - 5,5 млн, что на 6,7% больше, чем в 2018 году (5,2 млн).



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Выручка телекоммуникационной компании Telia Lietuva за три месяца этого года по сравнению с таким периодом прошлого года возросла на 3,4% до 92,1 млн евро. Чистая прибыль компании увеличилась на 6,5% до 12,5 млн евро.



Показатель EBITDA за год увеличился на 3,7% до 33 млн евро, сообщила Telia Lietuva.



По словам главы Telia Lietuva Данаса Стромбергаса, коронавирус внёс изменения в использование оптоволоконной, мобильной связи, она нужна была предприятиям, чтобы продолжать деятельность в интернете, людям - чтобы работать и общаться из дома, учреждениям и системе образования - чтобы работать удалённо.



Однако введение между странами ограничений на передвижение людей обусловили сокращение объёмов услуг межсетевой связи, то, что до сих пор закрыто большинство салоновTelia, негативно сказывается на продажах оборудования и пр. И всё же глава предприятия уверяет, что ситуация под наблюдением и принимаются меры по снижению рисков.



Самый заметный скачок продаж в первом квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года фиксировался в области услуг информационных технологий - на 20,5%, в области услуг телевидения продажи возросли на 19,6%, а продажи розничных услуг мобильной связи - на 3,4%.



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Контролируемое крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовское нефтеперерабатывающее предприятие Orlen Lietuva завершило ремонт, который продолжался несколько недель. Из-за него и из-за коронавирусного кризиса сократился экспорт его продуктов, а в апреле экспорт на ближайшие рынки Эстонии и Латвии сократится на 20-30%.



Как сообщило BNS предприятие Orlen Lietuva, его завод в Мажейкяй с 26 марта был на ремонте и работал с минимальной мощностью. Сейчас работа понемногу возобновляется.



"Во время ремонту принадлежащее Orlen Lietuva нефтеперерабатывающее предприятие работало с минимальной загрузкой. Из-за ремонта загрузка сократилась на 50%", - сообщила BNS компания.



Как сообщается, из-за ремонта сократился и экспорт продуктов через терминал компании Klaipėdos nafta, теперь экспорт должен снова возрасти. Чтобы обеспечивать рынки стран Балтии и Украины, предприятие перед началом ремонте создало запасы продуктов.



И тем не менее экспорт бензина в Латвию и Эстонию сократится примерно на 30%, экспорт дизельного топлива - на 20%. Экспорт авиационного горючего почти не производится из-за ограничений на полёты из аэропортов Балтийских стран.



Всю нефть для переработки Orlen Lietuva завозит через Бутингский терминал - за три месяца этого года предприятие завезло 1,969 млн тонн нефти - на 16,8% меньше, чем за такой же период прошлого года.



В прошлом году компания Orlen Lietuva переработала 9,515 млн тонн нефти - на 2% меньше, чем в 2018 году.



Orlen Lietuva в прошлом году заработала 83,1 млн евро чистой прибыли - в 3,7 раза больше, чем в 2018 году (22,6 млн евро). Доходы компании от продаж упали на 2% до 4,593 млрд евро.



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Контролируемый одной из крупнейших в Литве коммерческих групп Achemos grupe производитель азотных удобрений Achema в прошлом году получила 460,7 млн евро выручки - на 15,9% больше, чем в 2018 году (379,5 млн евро).



В 2019 году компания заработала 36,1 млн евро прибыли до налогов. В 2018 году её убытки были 32,7 млн евро, сообщает Achema.



Продажи продукции Achema в 2019 году составили 2,55 млн тонн - на 9% больше, чем в 2018 году (2,34 млн тонн). Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии