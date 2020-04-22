Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы – Минобороны 🔊 Воспроизвести Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис



Министерство обороны Литвы во вторник сообщило о полученной ими ложной информации о выводе войск НАТО из Литвы.



Министерство сообщает, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО.



"Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости – это попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО", – заявил в пресс-релизе министерства Р. Кароблис.



Министерство утверждает, что аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Министерство обороны Литвы во вторник сообщило о полученной ими ложной информации о выводе войск НАТО из Литвы.Министерство сообщает, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО."Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости – это попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО", – заявил в пресс-релизе министерства Р. Кароблис.Министерство утверждает, что аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.



"Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения", – сообщает министерство.



В пресс-релизе министерства утверждается, что с 1 февраля зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о вирусе COVID-19. Эти сообщения распространяются на русском, английском и литовском языках. Большая их часть – почти две трети – на русском языке. BNS Категории: в мире, политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: нато, граница, контроль, минобороны, фейки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии