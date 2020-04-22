Главная >> Новости >> в мире, политика, чп и криминал, в странах Балтии >> Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы – Минобороны

Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы – Минобороны

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис


Министерство обороны Литвы во вторник сообщило о полученной ими ложной информации о выводе войск НАТО из Литвы.

Министерство сообщает, что во вторник вечером министр обороны Раймундас Кароблис получил фальшивое электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о якобы принятом решении вывести из Литвы войска НАТО.

"Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости – это попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО", – заявил в пресс-релизе министерства Р. Кароблис.

Министерство утверждает, что аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
По данным Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.

"Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения", – сообщает министерство.

В пресс-релизе министерства утверждается, что с 1 февраля зафиксированы 807 случаев появления ложных информационных сообщений о вирусе COVID-19. Эти сообщения распространяются на русском, английском и литовском языках. Большая их часть – почти две трети – на русском языке.
BNS
Категории: в мире, политика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: нато, граница, контроль, минобороны, фейки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 156 раз
добавлена сегодня, 22 апреля, 11:30

Комментарии

мнение
22 апреля, 12:11
#
Министерство утверждает, что аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как понимать слова "Министерство утверждает, что аналогичное сообщение, по предварительным данным, получили литовские СМИ..."?
Ведь Министерству проверить такой факт проще пареной репы
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка