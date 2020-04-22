50 членов сейма и общественники Литвы призывают президента поддержать Тайвань в споре по ВОЗ 🔊 Воспроизвести



Пятьдесят членов сейма Литвы и более ста деятелей культуры и науки в среду обратились к президенту Гитанасу Науседе с призывом поддержать на высшем уровне вовлечение Тайваня в деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу "на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения".



Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС). Пятьдесят членов сейма Литвы и более ста деятелей культуры и науки в среду обратились к президенту Гитанасу Науседе с призывом поддержать на высшем уровне вовлечение Тайваня в деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу "на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения".Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС). Авторы обращения утверждают, что Литве следует продемонстрировать Тайваню солидарность, оценив его прогресс в борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку со стороны Тайваня Литве в годы советской оккупации и при восстановлении независимости.



"Хотя реакция Тайваня на пандемию коронавируса цитируется как мировой образец доброй практики, Китай препятствует участию Тайваня в (деятельности) ВОЗ даже на правах наблюдателя, обмену им положительным опытом и своевременному получению им важной информации для борьбы с пандемией", - говорится в письме.



"Мы считаем, что теперь, по прошествии тридцати лет после 11 марта, Литва сама созрела для того, чтобы продемонстрировать свои обязательства перед основополагающими конституционными ценностями свободы и демократии, выразив подобную поддержку Тайваню", - утверждают авторы.



По их мнению, развитие политических и дипломатических отношений Литвы с Тайванем также стало бы "хорошим поводом для более тесного сотрудничества" с США.



Письмо подписали 50 парламентариев, включая вице-председателя сейма, "агрария" Арвидаса Некрошюса, лидера оппозиции и председателя партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и главу либералов Викторию Чмилите-Нильсен.



Свои подписи под обращением также поставили десятки известных представителей культуры, науки и искусства.



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Литовский президент Гитанас Науседа поддерживает практическое сотрудничество с Тайванем в целях обмена опытом по обузданию коронавирусного кризиса, однако он считает, что этот остров не может стать членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорит пресс-секретарь президента.



Так Антанас Бубнялис прокомментировал BNS призыв 50-и членов сейма и более ста представителей культуры и науки к президенту поддержать вовлечение Тайваня в деятельность ВОЗ.



"Президент всегда внимательно прислушивается к мнению общества, сообществ и неправительственных организаций", - сказал А. Бубнялис.



"На Тайване проживает более 23 млн человек, они успешно справляются с распространением коронавируса, не фиксируется повторная волна распространения. Об опыте Тайваня в борьбе с коронавирусом стоит узнать всему миру, поэтому было бы неверно игнорировать его в мировом контексте", - сказал он.



"Однако формально членами ВОЗ могут быть только члены ООН, а Тайвань таковым не является. Несмотря на это возможно экспертное и практическое сотрудничество в деле обуздания распространения COVID-19, и Литва поддерживает такое сотрудничество", - добавил представитель президента.



Членство Тайваня в ВОЗ блокирует Китай - коммунистические власти этой страны не отказываются от угроз силового получения контроля над островом, а поддержку Тайваню критикуют как вмешательство в свои внутренние дела. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Китай, вирус, Тайвань, ВОЗ, пандемия География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии