Голосование в сейме по судье ВСЛ подрывает создание правового государства - А. Валантинас 🔊 Воспроизвести Председатель Судейского совета и глава Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Альгимантас Валантинас фото: diena.lt



Голосование в сейме по судье Верховного суда Литвы (ВСЛ) Сигите Руденайте "сводит на нет попытки восстановившей независимость 30 лет назад Литвы создать правовое государство", - говорит председатель Судейского совета и глава Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Альгимантас Валантинас.



"В правовом государстве власть должна принимать решения в условиях гласности и прозрачности. Судейский совет выразил своё доверие и поддержку предложенной президентом кандидатуре в председатели ВСЛ - председателю Отдела гражданских дел этого суда С. Руденайте. Принятым сегодня (во вторник - BNS) решением сейма была сведена на нет воля Судейского совета при жонглировании разделением двух юридических действий - освобождения от должности и назначения", - говорится в переданном BNS комментарии А. Валантинаса. Голосование в сейме по судье Верховного суда Литвы (ВСЛ) Сигите Руденайте "сводит на нет попытки восстановившей независимость 30 лет назад Литвы создать правовое государство", - говорит председатель Судейского совета и глава Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Альгимантас Валантинас."В правовом государстве власть должна принимать решения в условиях гласности и прозрачности. Судейский совет выразил своё доверие и поддержку предложенной президентом кандидатуре в председатели ВСЛ - председателю Отдела гражданских дел этого суда С. Руденайте. Принятым сегодня (во вторник - BNS) решением сейма была сведена на нет воля Судейского совета при жонглировании разделением двух юридических действий - освобождения от должности и назначения", - говорится в переданном BNS комментарии А. Валантинаса. Сейм во вторник не назначил судью С. Руденайте председателем ВСЛ, но освободил её от должности председателя Отдела гражданских дел этого суда. Президент Гитанас Науседа предлагал сейму уволить С. Руденайте с должности главы отдела и назначить её председателем ВСЛ.



С. Руденайте будет работать простым судьёй ВСЛ.



"Понятно, что назначение на такую должность связано исключительно с политической волей, однако снятие с должности в отсутствие любого из закреплённых в Конституции или Законе о судах оснований, в отсутствие просьбы их применить сводит на нет усилия восстановившей 30 лет назад независимость Литвы по созданию правового государства и её попытки обосновывать все решения фундаментальными принципами защиты прав человека. Отрицая их, мы отрицаем свое государство", - комментирует ситуацию А. Валантинас.



Во вторник в сейме в адрес кандидата не прозвучало ни критики, ни замечаний.



По Конституции, председателя ВСЛ назначает и снимает с должности сейм по представлению президента.



Постоянного председателя у ВСЛ нет с июля прошлого года, когда с этой должности уволился Римвидас Норкус. Он уехал в Люксембург работать в Суде общей практики Евросоюза.



С того времени С. Руденайте временно исполняет обязанности председателя ВСЛ. BNS Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, президент, коррупция, аресты, суды, назначения География: Литва — статья прочитана 106 раз Комментарии