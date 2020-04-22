На утро 22 апреля в Литве подтверждено ещё 20 случаев коронавируса. Карантин будет продлен 🔊 Воспроизвести



В Литве за сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее число установленных случаев возросло до 1370, сообщил Минздрав в среду утром.



За сутки проверено 6040 проб.



В Литве от коронавируса скончалось 38 человек, выздоровело 357.



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Правительство Литвы в среду обсудит вопрос о продлении карантина ещё на две недели - до 11 мая, однако намечает сделать в нём очередные послабления и разрешить открыться некоторым видам бизнеса и учреждениям.



Кабмину предлагается принять решение и разрешить открыться предприятием, где продолжительность контакт между людьми превышает 20 минут, как это разрешено сейчас.



Если решение будет принято, то возобновить деятельность смогут летние кафе, некоторые предприятия услуг красоты, организаторы экзаменов по вождению, можно будет играть на открытых площадках в теннис, гольф, заниматься другими видами спорта, посещать открытые зоопарки, ботанические сады, также откроются библиотеки и музеи. В Литве за сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее число установленных случаев возросло до 1370, сообщил Минздрав в среду утром.За сутки проверено 6040 проб.В Литве от коронавируса скончалось 38 человек, выздоровело 357.* * *Правительство Литвы в среду обсудит вопрос о продлении карантина ещё на две недели - до 11 мая, однако намечает сделать в нём очередные послабления и разрешить открыться некоторым видам бизнеса и учреждениям.Кабмину предлагается принять решение и разрешить открыться предприятием, где продолжительность контакт между людьми превышает 20 минут, как это разрешено сейчас.Если решение будет принято, то возобновить деятельность смогут летние кафе, некоторые предприятия услуг красоты, организаторы экзаменов по вождению, можно будет играть на открытых площадках в теннис, гольф, заниматься другими видами спорта, посещать открытые зоопарки, ботанические сады, также откроются библиотеки и музеи.



На прошлой неделе правительство разрешило открыться промтоварным магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, а также мелким предприятиям услуг ремонта, бытовых услуг.



Позже планируется разрешить работу всем предприятиям общепита и медицинским учреждениям, спортивным клубам, торгово-развлекательным центрам, учреждениям просвещения. На четвёртом этапе будут разрешены массовые мероприятия.



Чтобы остановить распространение коронавируса, в Литве 16 марта был введён карантин: прекращена работа всех учебных заведения, детских садов, всех магазинов, кроме продовольственных магазинов и аптек.







Ношение масок будет обязательно, за исключением времени принятия пищи в предприятиях общественного питания.На прошлой неделе правительство разрешило открыться промтоварным магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, а также мелким предприятиям услуг ремонта, бытовых услуг.Позже планируется разрешить работу всем предприятиям общепита и медицинским учреждениям, спортивным клубам, торгово-развлекательным центрам, учреждениям просвещения. На четвёртом этапе будут разрешены массовые мероприятия.Чтобы остановить распространение коронавируса, в Литве 16 марта был введён карантин: прекращена работа всех учебных заведения, детских садов, всех магазинов, кроме продовольственных магазинов и аптек. BNS Категории: политика, общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 254 раза Комментарии