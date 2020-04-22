Россияне становятся терпимее к меньшинствам 🔊 Воспроизвести ЛГБТ-активисты проводят акцию в Москве в защиту прав меньшинств (фото из архива)



Без пропагандистской накачки в России начинают лояльнее относиться к различным меньшинствам, констатирует Иван Преображенский на основе данных опроса "Левада-центра", передает



Согласно данным очередного соцопроса "Левада-центра", озаглавленного "Социальная дистанция", россияне стали чуть толерантнее. Впрочем, не ко всем - террористов, педофилов и убийц предпочли бы "ликвидировать" большинство опрошенных. Можно ли говорить о долгосрочной тенденции в сторону смягчения нравов в России? Без пропагандистской накачки в России начинают лояльнее относиться к различным меньшинствам, констатирует Иван Преображенский на основе данных опроса "Левада-центра", передает DW Согласно данным очередного соцопроса "Левада-центра", озаглавленного "Социальная дистанция", россияне стали чуть толерантнее. Впрочем, не ко всем - террористов, педофилов и убийц предпочли бы "ликвидировать" большинство опрошенных. Можно ли говорить о долгосрочной тенденции в сторону смягчения нравов в России? Агрессия спадает



Вопреки довольно распространенной точке зрения, согласно которой общая масса россиян - это агрессивная толпа, которая ненавидит любые меньшинства, боится их и стремится с ними расправиться, опрос "Левады-центра" в очередной раз демонстрирует, что это не так.



Россияне, по крайней мере на уровне соцопросов, не так сильно отличаются от жителей посткоммунистических стран, входящих в состав Евросоюза. Например, даже в сравнительно либеральной Чехии 22% не хотели бы видеть своими соседями людей с гомосексуальной ориентацией. Впрочем, для Западной Европы данные из РФ по-прежнему ошеломляющие.



Россиян, которые хотели бы таких людей "ликвидировать", - 18%. Есть, впрочем, еще 32% тех, кто предпочел бы гомосексуалов изолировать от общества. Причем, если сравнивать с опросом 2015 года, когда так отвечали 37%, число агрессивно настроенных к этой группе населения граждан России снизилось сразу на 5 процентных пунктов.



Эффект "упругости сознания" россиян



И тут стоит отметить, что не только в отношении гомосексуалов, но и в целом различных "социально неодобряемых" в России групп, уровень их "непереносимости" был заметно ниже все предыдущие годы. Пиком толерантности был 1999 год. А самая высокая агрессия была зафиксирована - практически в отношении всех таких социальных групп - в ходе предыдущего опроса в 2015 году.



Это легко объяснимо. Всего за год до этого была аннексия Крыма, на россиян вылили целый ушат пропагандистской лести об их величии. Война в Донбассе также требовала постоянно обработки сознания россиян не только через телевидение, но по всем доступным властям медиаканалам. И параллельно пропаганда работала на раскол общества - на натравливание толпы на потенциально несогласных с политикой "вождя и партии". Как следствие - стремительно рос общий уровень нетерпимости и агрессивности.



Потом Кремль переключился на другие темы. Украина всем надоела еще в 2019 году. В январе 2020 на первый план в информационной повестке вышло изменение конституции, потом - обнуление президентских сроков Владимира Путина и падение цен на нефть, теперь - коронавирус. В итоге, нацеленное на воспитание агрессии пропагандистское давление ослабло.



На фоне этого затяжного кризиса, агрессия может обернуться против самих властей, так что они стараются не повышать сильно ее градус. И начинает работать эффект упругости сознания россиян. Они постепенно возвращаются к своим докрымским настроениям. И лояльнее относятся не только к бездомным, попрошайкам, алкоголикам, наркоманам, проституткам или инвалидам, но и к ЛГБТ, людям с ВИЧ или к феминисткам.



Принцип общественной опасности



В обычном своем состоянии большинство россиян менее склонны кого бы то ни было "ликвидировать" и даже "изолировать от общества". Кроме, разумеется, тех, кто представляет непосредственную угрозу их жизни и здоровью.



Это явно не инвалиды, не бомжи, не гомосексуалы и уж, конечно, не феминистки, вообще неясно по какой причине включенные социологами из "Левады-центра" в этот перечень в 2020 году. Три "отклонения от принятых в обществе норм" россияне не готовы принимать категорически и хотели бы "ликвидировать" как вид. Это педофилия (75%), терроризм (80%) и убийства (61%). И тут россиян прекрасно можно понять, хотя хотелось бы, конечно, чтобы большинство все же было за изоляцию, а не ликвидацию любых людей как таковых, в чем бы они ни провинились.



Таким образом, реакции российского общества, когда его перестают накачивать пропагандой на самоагрессию, на ненависть ко всем "не таким", быстро стремится к практически нормальным значениям. Большинство граждан РФ вовсе не звери, им просто надо почаще выключать телевизор, меньше работать, больше зарабатывать и иметь больше свободного времени, в том числе для того, чтобы иметь возможность включать мозги и самостоятельно думать.



Не скифы мы



Кремлю, к сожалению, мыслящие сограждане не очень нужны. Да и экономическое положение России не слишком способствует тому, чтобы у людей появлялось больше времени на рассуждения. Именно поэтому Кремль сам с удовольствием задает стандарты нетолерантного, дикого поведения.



И россиян приучает к мысли, что власти в стране - единственный европеец. А народу только дай волю - он всех немедленно "ликвидирует". И мыслящая часть российского общества даже сейчас, к сожалению, частенько с Кремлем в этом соглашается, тем самым невольно помогая пропаганде агрессии и политике стравливания между собой социальных групп и науськиванию большинства на самые разнообразные меньшинства.



Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский



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