Авиакомпании зарубежного капитала увольняют своих работников в Литве 🔊 Воспроизвести



Эстонская авиакомпания Nordic Crew Management сообщила об увольнении восьми своих работников в Литве, а компания швейцарского капитала PAS Aviation International (Baltic) Ltd – об увольнении 19 работников.



Как утверждает литовская Служба занятости, сфера деятельности Nordic Crew Management - авиатранспорт, а увольняет компания пилотов самолётов и бортпроводников.



"Из сопровождающего сообщение письма можно понять, что это вильнюсский экипаж, так как в Вильнюсе у экипажа в ближайшее время не будет работы и база будет закрыта", - сказала BNS представитель службы Милда Янкаускене.



PAS Aviation International (Baltic) в понедельник сообщила о сокращении 19 работников. По данным Фонда соцстраха, на предприятии в общей сложности работает 20 человек.



По данным Реестрового центра, предприятие зарегистрировано в октябре прошлого года, его акции принадлежат швейцарцу Филлипу Эшли-Смиту. Эстонская авиакомпания Nordic Crew Management сообщила об увольнении восьми своих работников в Литве, а компания швейцарского капитала PAS Aviation International (Baltic) Ltd – об увольнении 19 работников.Как утверждает литовская Служба занятости, сфера деятельности Nordic Crew Management - авиатранспорт, а увольняет компания пилотов самолётов и бортпроводников."Из сопровождающего сообщение письма можно понять, что это вильнюсский экипаж, так как в Вильнюсе у экипажа в ближайшее время не будет работы и база будет закрыта", - сказала BNS представитель службы Милда Янкаускене.PAS Aviation International (Baltic) в понедельник сообщила о сокращении 19 работников. По данным Фонда соцстраха, на предприятии в общей сложности работает 20 человек.По данным Реестрового центра, предприятие зарегистрировано в октябре прошлого года, его акции принадлежат швейцарцу Филлипу Эшли-Смиту. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: увольнения, контроль, Авиакомпании, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии