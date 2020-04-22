|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Авиакомпании зарубежного капитала увольняют своих работников в Литве
Эстонская авиакомпания Nordic Crew Management сообщила об увольнении восьми своих работников в Литве, а компания швейцарского капитала PAS Aviation International (Baltic) Ltd – об увольнении 19 работников.
Как утверждает литовская Служба занятости, сфера деятельности Nordic Crew Management - авиатранспорт, а увольняет компания пилотов самолётов и бортпроводников.
"Из сопровождающего сообщение письма можно понять, что это вильнюсский экипаж, так как в Вильнюсе у экипажа в ближайшее время не будет работы и база будет закрыта", - сказала BNS представитель службы Милда Янкаускене.
PAS Aviation International (Baltic) в понедельник сообщила о сокращении 19 работников. По данным Фонда соцстраха, на предприятии в общей сложности работает 20 человек.
По данным Реестрового центра, предприятие зарегистрировано в октябре прошлого года, его акции принадлежат швейцарцу Филлипу Эшли-Смиту.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: увольнения, контроль, Авиакомпании, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|