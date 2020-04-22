Ж. Барткус: целью информации о сотруднике ССР было выйти на меня и шантажировать 🔊 Воспроизвести



После того, как Генпрокуратура Литвы во вторник сообщила о задержании адвокатов и предпринимателя и найденной у них информации о сотруднике Службы спецрасследований (ССР), глава этой службы Жидрунас Барткус говорит, что при помощи этой информации пытались выйти на него и шантажировать.



"Независимо от того, что это за информация, никогда ещё не было и, надеюсь, что в дальнейшем не будет, чтобы защитники - те, кто должен законными способами защищать своих подзащитных, осмелились прийти прямо к главе ведомства и в ультимативной форме требовать, чтобы было принято то или иное процессуальное решение, угрожая в противном случае предпринять те или иные действия", - сказал Ж. Барткус во вторник BNS.



Глава ССР не стал подробнее комментировать содержание найденной у подозреваемых информации, а также не сказал, какие точно адвокаты оказывали на него давление и пытались шантажировать. После того, как Генпрокуратура Литвы во вторник сообщила о задержании адвокатов и предпринимателя и найденной у них информации о сотруднике Службы спецрасследований (ССР), глава этой службы Жидрунас Барткус говорит, что при помощи этой информации пытались выйти на него и шантажировать."Независимо от того, что это за информация, никогда ещё не было и, надеюсь, что в дальнейшем не будет, чтобы защитники - те, кто должен законными способами защищать своих подзащитных, осмелились прийти прямо к главе ведомства и в ультимативной форме требовать, чтобы было принято то или иное процессуальное решение, угрожая в противном случае предпринять те или иные действия", - сказал Ж. Барткус во вторник BNS.Глава ССР не стал подробнее комментировать содержание найденной у подозреваемых информации, а также не сказал, какие точно адвокаты оказывали на него давление и пытались шантажировать. "Я не буду детализировать эту информацию, но это было связано со служебной информацией закрытого характера, что раскрыло бы данные сотрудников этого должностного лица, номера телефонов, имена, выполняемые нами задачи и одновременно личные контакты этого сотрудника и т.д.", - сказал Ж. Барткус.



По его словам, эта информация - не о нём.



"Не было бы точно говорить, что собирали информацию обо мне. Со мной только говорили, чтобы мы приняли решения, так что информация была не обо мне", - сказал глава ССР.



"Воздействие было, но информация не была обо мне самом, речь шла о службе и имеющейся на сотрудника службы информации", - добавил он.



Прокуратура во вторник сообщила, что задержаны три адвоката и один предприниматель в рамках расследования попытки незаконного воздействия на главу ССР Ж. Барткуса и одну следователя, которая проводит досудебное расследование в деле о Национальном центре крови (НЦК).



По данным BNS, задержанные адвокаты - адвокат профессионального адвокатского сообщества WINT law firm Гедрюс Данелюс и адвокаты профессионального адвокатского сообщества Intra lex Валдас Ракаускас и Дайнюс Баронас.



Мобильные телефоны всех этих адвокатов во вторник после обеда были отключены.



Г. Данелюс является одним из защитников предпринимателя, акционера компании Solis Tribus Антанаса Петрошюса в проводимом ССР расследовании о НЦК. По данным BNS, А. Петрошюс тоже задержан.



Заместитель генпрокурора Жидрунас Радишаускас сказал, что у подозреваемых найдена собранная информация о сотруднике ССР.



Есть подозрения, что при помощи собранных личных и служебных данных могли предприниматься попытки добиться того, чтобы высокопоставленные сотрудники ССР приняли благоприятные для предпринимателя решения. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР, аресты, адвокаты География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии