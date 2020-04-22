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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сейм проголосовал за мораторий на реструктуризацию или банкротство предприятий
Литовский сейм разрешил руководителям предприятий пока не инициировать реструктуризацию или банкротство пострадавших от коронавирусного кризиса предприятий.
Главы предприятий в течение трёх месяцев после отмены карантина смогут не обращаться в суд по поводу начала дела о реструктуризации или банкротства, или же банкротства во внесудебно порядке. Также ограничено право кредиторов инициировать дела о неплатёжеспособности.
Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что его цель - помочь сохранить бизнес, который в обычных условиях был бы жизнеспособным, однако из-за коронавирусного кризиса столкнулся с угрозой банкротства.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: предприятия, контроль, банкротства, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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