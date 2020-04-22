США хотят попасть в лабораторию Уханя и грозят мерами против активов КНР 🔊 Воспроизвести Ухань на карте Китая







Американское руководство может задействовать меры против иностранных активов Китая, передаёт 21 апреля Fox News.



По словам помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, если суд в США решит, что Китай должен ответить за свои действия в отношении ситуации с коронавирусом, то могут быть применены разные инструменты.



Например, отмечает американский чиновник, «у Китая много активов по всему миру». Он от лица Вашингтона призвал Пекин разрешить въезд в город Ухань американским специалистам.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон уже не раз заявлял, что Пекину придётся отвечать за распространение коронавируса. Американская сторона требует допуска в уханьскую лабораторию, в которой якобы мог быть изобретён вирус SARS-CoV-2.



Источник: ИА REGNUM Американское руководство может задействовать меры против иностранных активов Китая, передаёт 21 апреля Fox News.По словам помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, если суд в США решит, что Китай должен ответить за свои действия в отношении ситуации с коронавирусом, то могут быть применены разные инструменты.Например, отмечает американский чиновник, «у Китая много активов по всему миру». Он от лица Вашингтона призвал Пекин разрешить въезд в город Ухань американским специалистам.Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон уже не раз заявлял, что Пекину придётся отвечать за распространение коронавируса. Американская сторона требует допуска в уханьскую лабораторию, в которой якобы мог быть изобретён вирус SARS-CoV-2. Категории: в мире Ключевые слова: США, лаборатория, Ухань — статья прочитана 208 раз Комментарии