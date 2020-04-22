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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт
Иностранцев и не имеющих страховки здоровья эмигрантов, которые вернулись в Литву, будут лечить от коронавируса за государственный счёт, сообщил во вторник Минздрав.
Как сообщается, лечебные учреждения должны будут принять таких лиц и предоставить им лечение, так как такое решение принял министр здравоохранения и глава Государственного операционного центра экстремальной ситуации государственного уровня Аурелиюс Верига.
Во время карантина лечение таких пациентов будет оплачиваться средствами бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а после отмены карантина эти расходы Фонда обязательного страхования здоровья будут компенсироваться из госрезерва Литвы.
В Литве карантин введён 16 марта и пока действует до 27 апреля, однако его предлагается продлить ещё на две недели.
Ключевые слова: лечение, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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Да надо правильно писать- ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, тк будем правильнее и справедливо