Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт 🔊 Воспроизвести



Иностранцев и не имеющих страховки здоровья эмигрантов, которые вернулись в Литву, будут лечить от коронавируса за государственный счёт, сообщил во вторник Минздрав.



Как сообщается, лечебные учреждения должны будут принять таких лиц и предоставить им лечение, так как такое решение принял министр здравоохранения и глава Государственного операционного центра экстремальной ситуации государственного уровня Аурелиюс Верига.



Во время карантина лечение таких пациентов будет оплачиваться средствами бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а после отмены карантина эти расходы Фонда обязательного страхования здоровья будут компенсироваться из госрезерва Литвы.



В Литве карантин введён 16 марта и пока действует до 27 апреля, однако его предлагается продлить ещё на две недели. Иностранцев и не имеющих страховки здоровья эмигрантов, которые вернулись в Литву, будут лечить от коронавируса за государственный счёт, сообщил во вторник Минздрав.Как сообщается, лечебные учреждения должны будут принять таких лиц и предоставить им лечение, так как такое решение принял министр здравоохранения и глава Государственного операционного центра экстремальной ситуации государственного уровня Аурелиюс Верига.Во время карантина лечение таких пациентов будет оплачиваться средствами бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а после отмены карантина эти расходы Фонда обязательного страхования здоровья будут компенсироваться из госрезерва Литвы.В Литве карантин введён 16 марта и пока действует до 27 апреля, однако его предлагается продлить ещё на две недели. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: лечение, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии