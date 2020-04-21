Сейм отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда 🔊 Воспроизвести



Сейм Литвы во вторник отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда (КС), а также кандидатуру временной главы Верховного суда Литвы (ВСЛ) на должность председателя ВСЛ.



Во время тайного голосования были отклонены кандидатуры бывшего канцлера КС Ингриды Данелене, адвоката Гедре Ластаускене и судьи ВСЛ Альгиса Норкунаса в судьи КС.



Также отклонена и предложенная президентом Гитанасом Науседой в председатели ВСЛ кандидатура временной возглавляющей этот суд председателя Отдела гражданских дел Сигиты Руденайте.



Правящие накануне голосования сомневались, что назначение всех кандидатов будет утверждено. То, что нет единого мнения по кандидатам, подтвердили и представители оппозиции.



Срок полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминас Месониса и Витаса Милюса истёк 19 марта. Конституция предусматривает, что состав КС каждые три года обновляется на одну треть. Сейм Литвы во вторник отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда (КС), а также кандидатуру временной главы Верховного суда Литвы (ВСЛ) на должность председателя ВСЛ.Во время тайного голосования были отклонены кандидатуры бывшего канцлера КС Ингриды Данелене, адвоката Гедре Ластаускене и судьи ВСЛ Альгиса Норкунаса в судьи КС.Также отклонена и предложенная президентом Гитанасом Науседой в председатели ВСЛ кандидатура временной возглавляющей этот суд председателя Отдела гражданских дел Сигиты Руденайте.Правящие накануне голосования сомневались, что назначение всех кандидатов будет утверждено. То, что нет единого мнения по кандидатам, подтвердили и представители оппозиции.Срок полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминас Месониса и Витаса Милюса истёк 19 марта. Конституция предусматривает, что состав КС каждые три года обновляется на одну треть. Постоянного председателя у ВСЛ нет с июля прошлого года, когда с этой должности уволился Римвидса Норкус. Он уехал в Люксембург работать в Суде общей практики Евросоюза.



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Представитель литовского президента Гитанаса Науседы говорит, что, отклонив кандидатуры в судьи Конституционного суда (КС) и Верховного суда Литвы (ВСЛ), парламентарии не оценили их профессиональные качества, а руководствовались иными мотивами.



"Предложенные кандидаты - сильные профессионалы в своей области, с долголетним опытом работы в судебной системе и опытом академической работы. Результаты голосования в сейме показывают, что решения принимались без учёта их профессиональных качеств или стремления принять наилучшие решения в этот нелёгкий для Литвы период", -сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.



Он не стал подробнее комментировать вероятные мотивы, которыми руководствовались парламентарии.



Сейм Литвы во вторник отклонил все три кандидатуры в судьи КС, а также кандидатуру временной главы ВСЛ на должность председателя ВСЛ.



Парламент принял решение не назначать судью Сигиту Руденайте председателем ВСЛ, но освободил её от должности председателя Отдела гражданских дел этого суда.



По словам советника президента, сейм таким образом грубо нарушил законы.



"В представлении президента на С. Руденайте её увольнение было увязано с назначением на новую должность. Однако сейм решил голосовать отдельно, грубо нарушив таким образом установленный в законах порядок назначения судей на руководящие должности и освобождения от таких должностей", - сказал А. Бубнялис.



Голосование по кандидатурам судей было тайным.



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Сейм Литвы во вторник не назначил Сигиту Руденайте председателем Верховного суда Литвы (ВСЛ) и освободил её от должности председателя Отдела гражданских дел этого суда.



Президент Гитанас Науседа предлагал сейму уволить С. Руденайте с должности главы отдела и назначить её председателем этого суда.



С. Руденайте будет работать простым судьёй ВСЛ.



Во вторник в сейме в адрес кандидата не прозвучало ни критики, ни замечаний.



По Конституции, председателя ВСЛ назначает и снимает с должности сейм по представлению президента.



Постоянного председателя у ВСЛ нет с июля прошлого года, когда с этой должности уволился Римвидса Норкус. Он уехал в Люксембург работать в Суде общей практики Евросоюза.



С того времени С. Руденайте временно исполняет обязанности председателя ВСЛ.



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Оппозиции сейма Литвы не удалось ещё раз заблокировать представление президента Гитанаса Науседы на освобождение Арунаса Дулькиса от занимаемой им должности государственного контролёра после истечения срока его полномочий.



За его проект в первом чтении во вторник проголосовали 62 члена сейма, против было 19, 37 воздержались.



Теперь проект постановления рассмотрят профильные комитеты сейма, голосование по нему состоится в сейме 28 апреля.



Советник президента Симонас Крепшта сказал в сейме, что президент предложил на этот пост заместителя госконтролёра Миндаугаса Мацияускаса, так как он представил более амбициозную и конкретную дорожную карту, что намерен сделать короче по продолжительности аудиты и предварительную оценку бюджетных реформ.



В начале апреля сейм проголосовал против увольнения с должности государственного контролёра А. Дулькиса, хотя президент предложил не вносить его кандидатуру на второй срок.



Тогда за увольнение после первого чтения проголосовали 49 членов сейма, против были 25, 28 парламентариев воздержались.



Госконтролёра назначает сейм на пять лет по представлению президента. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии