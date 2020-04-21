В клайпедском хосписе умер от коронавируса еще один пациент. Мэр города обратился в прокуратуру 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Klaipėdos Hospisas



Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене заявила, что в республике скончался 38-й пациент с коронавирусом. Об этом она сообщила на пресс-конференции.



Погибший был пациентом клайпедского хосписа. В этом медучреждении заболели десять медработников и почти все пациенты. Смерть наступила накануне, однако о ней стало известно только сегодня.



Как рассказала директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) Роланда Лингене, погибший входил в группу риска и по возрасту, и в силу сопутствующих заболеваний.



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В медицинском учреждении заболели десять сотрудников, а также почти все пациенты. По словам местных специалистов, из-за ситуации с коронавирусом медики боятся в нем работать и найти персонал практически невозможно, сообщает Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене заявила, что в республике скончался 38-й пациент с коронавирусом. Об этом она сообщила на пресс-конференции.Погибший был пациентом клайпедского хосписа. В этом медучреждении заболели десять медработников и почти все пациенты. Смерть наступила накануне, однако о ней стало известно только сегодня.Как рассказала директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) Роланда Лингене, погибший входил в группу риска и по возрасту, и в силу сопутствующих заболеваний.* * *В медицинском учреждении заболели десять сотрудников, а также почти все пациенты. По словам местных специалистов, из-за ситуации с коронавирусом медики боятся в нем работать и найти персонал практически невозможно, сообщает Sputnik Литва . Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас объявил, что на фоне ситуации в частном клайпедском хосписе он обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование и выявить лиц, которые могут быть предположительно виновны в произошедшем. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной ситуации в медучреждении. "Ситуация по крайней мере скандальная, она действительно очень серьезная , но самое главное - выяснить все обстоятельства и важность и участие общественных институтов во всех процессах, начиная с выдачи лицензии, с начала деятельности и до наших дней" - сказал он.



Начальник отдела здравоохранения Роже Перминене заявила, что с директором хосписа ведется активное сотрудничество. В настоящее время в учреждении отсутствуют одноразовые комбинезоны, защитные очки и бахилы.



Поскольку в Клайпедском муниципалитете таких средств в настоящее время нет, Министерству здравоохранения Литвы было предложено выделить их из государственного резерва. Мэрия же предоставит хоспису респираторы и перчатки.



По словам Грубляускаса, в настоящее время хоспис является "горячей точкой" коронавирусной инфекции. Он отметил, что учреждение было готово к ежедневной работе в карантинных условиях, но подготовка к чрезвычайной ситуации отсутствовала.



"На данный момент нет такой угрозы, которая создавала бы необходимость организовать транспорт и перевозить находящихся там [в хосписе] пациентов, но, вероятно, слишком рано говорить о том, что ее совсем нет и не осталось", - заявил градоначальник.



Мэр также сказал, что во вторник утром уже должны были взять образцы у пациентов хосписа, которые несколько дней назад не были заражены. Во второй половине дня должны прийти результаты.



В частном клайпедском хосписе коронавирусом заразились десять работников и 33 пациента из 38, есть жертвы. Ранее сообщалось, что девять человек изъявили желание работать в хосписе – это медсестра, четыре помощника медсестры и еще четыре человека, которые будут выполнять функции вспомогательного персонала.



Однако, по словам местных специалистов, из-за ситуации с коронавирусом в хосписе медики боятся там работать и найти персонал практически невозможно.



Кроме того, выяснилось, что у хосписа было разрешение только на одно койко-место.



Ситуация в Клайпедской университетской больнице



Ранее Клайпедская окружная прокуратура начала досудебное расследование о нарушениях в местной университетской больнице, связанных с распространением коронавируса.



Решение было принято после сообщений о возможных нарушений правил борьбы с эпидемиями или заразными заболеваниями и требований к безопасности работников и несоответствием занимаемым должностям.



Сообщалось, что в больнице возникли высокие риски заражения COVID-19 как для персонала, так и для пациентов.



Как ранее сообщалось, в Литве среди заболевших коронавирусом выявлена немалая доля медиков. По данным эпидемиолога Национального центра общественного здравоохранения (NVSC) Дайвы Размувене, сейчас около 1200 медицинских работников находятся в изоляции, а 220 заразились.



В Литве до 27 апреля действует карантин. На прошлой неделе были сделаны некоторые послабления для бизнеса при условии выполнения всех санитарно-эпидемиологических норм и условий. В стране насчитывается 1350 зараженных, 37 пациентов скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: прокуратура, мэр, контроль, умершие, карантин, хоспис, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 96 раз Комментарии