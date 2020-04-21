Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

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Литовская электропередающая компания Litgrid за 18 млн евро обновит сеть с напряжением 330 киловольт в юго-восточной части Литвы - от электростанции в Электренай до Алитуса, сообщила Litgrid.



Работы выполнят победившие на конкурсе подряда компании Kauno tiltai и Litenergoservis.



"Обеспечение мощной, надёжной и стабильной сети также является одним из существенных факторов при проведении в жизнь проекта синхронизации с энергосетями континентальной Европы", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.



В ходе реконструкции на линии протяжённостью 60,7 км будет заменено 207 опор, провода, будут протянуты грозозащитный трос и оптоволоконный кабель. Окончание работ намечено на сентябрь 2023 года, частично их финансирует Евросоюз. Литовская электропередающая компания Litgrid за 18 млн евро обновит сеть с напряжением 330 киловольт в юго-восточной части Литвы - от электростанции в Электренай до Алитуса, сообщила Litgrid.Работы выполнят победившие на конкурсе подряда компании Kauno tiltai и Litenergoservis."Обеспечение мощной, надёжной и стабильной сети также является одним из существенных факторов при проведении в жизнь проекта синхронизации с энергосетями континентальной Европы", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.В ходе реконструкции на линии протяжённостью 60,7 км будет заменено 207 опор, провода, будут протянуты грозозащитный трос и оптоволоконный кабель. Окончание работ намечено на сентябрь 2023 года, частично их финансирует Евросоюз. * * *



53 тыс. самозанятых жителей Литвы, потерявших во время коронавирусного кризиса все доходы или их часть, уже получили государственные субсидии, сообщил премьер.



По словам Саулюса Сквернялиса, им уже выплачено почти 7 млн евро, а работодателям, которые просили субсидий для отправленных в простой работников - еще 9 млн евро.



"Мы наметили, что эти выплаты (самозанятым – BNS) могут достигать и суммы 36 млн евро в месяц, и за ними может обратиться около 140 тыс. самозанятых", - сказал премьер, рассказывая во вторник в сейме о ситуации с влиянием коронавирусного кризиса на бизнес и население.



Во время карантина потерявшие доходы самозанятые жители могут получить 257 евро в месяц.



За субсидиями обратились и 8,5 тыс. работодателей, которые отправили работников в простой и просят помощи для 54 тысячи из них, хотя в простой отправлено почти 300 тыс. человек.



По словам С. Сквернялиса, на субсидии в общей сложности предусмотрено 1,14 млрд евро.



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Из-за коронавирусного кризиса в Литве потеряли работу 30 тысяч человек, говорит министр социальной защиты и труда. По словам Линаса Кукурайтиса, сейчас в стране 190 тыс. безработных.



"С 16 марта, когда был объявлен карантин, уровень безработицы вырос с 9,3% до 11,1% - то есть (безработными - ред.) зарегистрировалось около 30 тыс. человек дополнительно", - сказал министр, рассказывая в сейме во вторник о ситуации с влиянием кризиса на рынок труда.



По словам Л. Кукурайтиса, сейчас в Литве ищет работу 265 тыс. человек - такое число людей пользуется средствами Службы занятости, ими начинает пользоваться всё больше самозанятых жителей.



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В первом квартале этого года выручка контролируемого шведской компанией телекоммуникаций Tele2 одноименного предприятия в Литве выросла немногим менее чем на 2%. По сообщению компании, на квартальные результаты повлиял объявленный в Литве карантин.



В первом квартале выручка компании достигла 59,9 млн евро и была на 1,8% больше, чем год назад, сообщила Tele2.



Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) составила 22,3 млн евро – на 0,3% больше, чем за тот же период 2019 года.



"Мы ощутили сильное влияние остановившейся экономики, однако в среднем и длительном периодах прогнозируем рост", – отметил в пресс-релизе глава компании Пятрас Масюлис.



По данным Tele2, наибольшее влияние на показатели оказала полная остановка деятельности торговой сети – не работает ни один из действующих в Литве 66 салонов Tele2. Кроме того, финансовые показатели затронул рост резервов под потенциально ненадежные кредиты.



В первом квартале услугами Tele2 пользовались почти 1,9 млн клиентов – за год их стало на 1,1% больше, а количество бизнес-клиентов составило почти 203 тыс., и было на 5,6% больше, чем в тот же период прошлого года.



В улучшение качества связи в первом квартале Tele2 инвестировала более 1,65 млн евро.



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Розничная торговля в Литве, которая в начале карантина находилась в стагнации, а потом падала, в пасхальную неделю оживилась, утверждает компания рыночных исследований Nielsen.



По ее данным, в первую неделю карантина продажи торговых сетей выросли на 3%, а во вторую и третью падали на 2-3%. Между тем, во время пасхальной недели выросли на 7%. Однако оборот в последнюю неделю до объявления карантина вырос на 34%.



"Самый значительный пик роста оборота в целых 34% в этом году был достигнут на одиннадцатой неделе, когда продавцы услышали о закрываемых школах и вводимом вскоре карантине. В этот период, особенно большим спросом пользовались все пищевые товары и не пищевые товары быстрого оборота, за исключением промышленных товаров. Однако, когда люди закрылись дома, ситуация быстро начала меняться", – отметила в пресс-релизе глава Nielsen в Балтийских странах Илона Лепп.



По ее словам, во время Пасхи вновь выросли продажи пищевых продуктов: замороженных (на 11%) и свежих (на 8%), а также бакалеи (на 7%). Росли и продажи средств гигиены и косметики (на 17%), а также товаров, связанных со здравоохранением (в 4 раза).



Во время карантина наиболее значительно упали продажи товаров не первой необходимости– одежды, обуви, домашнего обихода, спортивных товаров, игрушек. Меньше покупали и закусок, сладостей, упали и продажи товаров ухода за детьми.



В Литве в первую неделю апреля 87% потребителей признали, что сократились объемы покупок пищевых товаров в магазинах, 78% отказались от недомашней еды.



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Литовский оператор сети линий электропередач (ЛЭП) Litgrid выплатит за минувший год 4,085 млн евро дивидендов – почти всю чистую прибыль 2019 года.



В понедельник акционеры Litgrid одобрили распределение прибыли.



По словам гендиректора Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, несмотря на то, что в данный момент Литва и весь мир живет в экстремальных условиях в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, компания способна выделить часть прибыли на дивиденды.



В прошлом году Litgrid выплатила акционерам 2,6 млн евро дивидендов.



В 2019 году компания получила 194,3 млн евро консолидированной выручки – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро). Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества).



97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.



Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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Литовский оператор газопередающей системы Литвы – компания Amber Grid не будет платить дивиденды за 2019 год. Такое решение в понедельник приняли акционеры.



"С учетом принятого в 2019 году рыночным регулятором решения в 2020 году в отношении компании устанавливается значительно более низкий допустимый уровень доходов в превышении отдачи инвестиций, чем в прежние годы, одновременно вырастает потребность в инвестициях в прокладку газопровода с Польшей GIPL, поэтому было одобрено решение правления оставить заработанную прибыль в компании", – говорится в сообщении.



Компания вместе с дочерним предприятием GET Baltic, являющимся оператором биржи газа, в 2019 году получила 54,8 млн евро выручки – на 0,4 % больше, чем в 2018 году (54,6 млн евро), ее консолидированная чистая прибыль составила 11,8 млн евро (21,6 млн евро убытков).



В группу Amber Grid входит одноименная головная компания и биржа GET Baltic. Госэнергохолдингу Epso-G принадлежат 96,58% акций Amber Grid.



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Облачная платформа Mambu, предназначенная для банков и предприятий финансовых технологий, намерена развиваться в Литве и в течение двух ближайших лет трудоустроить более 100 человек.



Mambu ищет в Литве инженеров программного оборудования, менеджеров по продуктам, инженеров в сфере надёжности услуг, интеграционных инженеров и менеджеров по инженерии, сообщила компания.



По словам главы вильнюсского подразделения Mambu Андрюса Багдонавичюса, они намерены развиваться невзирая на коронавирусный кризис, так как финтех-сектор хорошо готов к преодолению последствий эпидемии.



Платформа Mambu создана в Германии и предоставляет финансовые услуги по кредитованию, вкладам, торговле, предоставляет коммерческие кредиты.



Клиенты компании - компании финансовых технологий N26 и OakNorth, телекоммуникационный гигант Globe Telecom.



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Принадлежащий контролируемой польским концерном Orlen компании Orlen Lietuva терминал в Бутинге в январе-марта отгрузил 1,969 млн тонн нефти – на 16,8% меньше, чем за такой же период прошлого года.



В прошлом году на терминале было отгружено 9,541 млн тонн нефти - на 1,2% меньше, чем в 2018 году.



Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.



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Одна из крупнейших в Северных странах сетей торговли одеждой - шведская Lindex увольняет в Литве 23 работника.



Об этом предприятие информировало во вторник Службу занятости. По данным Фонда социального страхования, у Lindex в Литве сейчас 74 работника.



Последний раз финансовый отчет компания Lindex подавала за 2017 год - тогда её доходы были 7,340 млн евро, чистые убытки - 102,1 тыс. евро.



Lindex в Литве принадлежит финской компании Lindex.



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Объёмы погрузок в Клайпедском порту в первом квартале этого года составили 11,3 млн тонн - на 6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщила дирекция порта.



Объёмы погрузок наливных грузов сократились на 0,1% до 2,4 тонны, навалочных грузов - на 1,8% до 5,2 млн тонн, а генеральных грузов - на 15,5% до 3,7 млн тонн.



За три месяца этого года в Клайпедский порт зашли 1592 судна - на 3,2% (52 судна) меньше, порт посетило 37,4 тыс. пассажиров - на 3,2% (1235 пассажиров) меньше, чем в прошлом году.



Только в марте установлен новый рекорд погрузок за месяц - 4,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии