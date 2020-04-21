Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

Литовская электропередающая компания Litgrid за 18 млн евро обновит сеть с напряжением 330 киловольт в юго-восточной части Литвы - от электростанции в Электренай до Алитуса, сообщила Litgrid.
Работы выполнят победившие на конкурсе подряда компании Kauno tiltai и Litenergoservis.
"Обеспечение мощной, надёжной и стабильной сети также является одним из существенных факторов при проведении в жизнь проекта синхронизации с энергосетями континентальной Европы", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.
В ходе реконструкции на линии протяжённостью 60,7 км будет заменено 207 опор, провода, будут протянуты грозозащитный трос и оптоволоконный кабель. Окончание работ намечено на сентябрь 2023 года, частично их финансирует Евросоюз.
* * *
53 тыс. самозанятых жителей Литвы, потерявших во время коронавирусного кризиса все доходы или их часть, уже получили государственные субсидии, сообщил премьер.
По словам Саулюса Сквернялиса, им уже выплачено почти 7 млн евро, а работодателям, которые просили субсидий для отправленных в простой работников - еще 9 млн евро.
"Мы наметили, что эти выплаты (самозанятым – BNS) могут достигать и суммы 36 млн евро в месяц, и за ними может обратиться около 140 тыс. самозанятых", - сказал премьер, рассказывая во вторник в сейме о ситуации с влиянием коронавирусного кризиса на бизнес и население.
Во время карантина потерявшие доходы самозанятые жители могут получить 257 евро в месяц.
За субсидиями обратились и 8,5 тыс. работодателей, которые отправили работников в простой и просят помощи для 54 тысячи из них, хотя в простой отправлено почти 300 тыс. человек.
По словам С. Сквернялиса, на субсидии в общей сложности предусмотрено 1,14 млрд евро.
* * *
Из-за коронавирусного кризиса в Литве потеряли работу 30 тысяч человек, говорит министр социальной защиты и труда. По словам Линаса Кукурайтиса, сейчас в стране 190 тыс. безработных.
"С 16 марта, когда был объявлен карантин, уровень безработицы вырос с 9,3% до 11,1% - то есть (безработными - ред.) зарегистрировалось около 30 тыс. человек дополнительно", - сказал министр, рассказывая в сейме во вторник о ситуации с влиянием кризиса на рынок труда.
По словам Л. Кукурайтиса, сейчас в Литве ищет работу 265 тыс. человек - такое число людей пользуется средствами Службы занятости, ими начинает пользоваться всё больше самозанятых жителей.
* * *
В первом квартале этого года выручка контролируемого шведской компанией телекоммуникаций Tele2 одноименного предприятия в Литве выросла немногим менее чем на 2%. По сообщению компании, на квартальные результаты повлиял объявленный в Литве карантин.
В первом квартале выручка компании достигла 59,9 млн евро и была на 1,8% больше, чем год назад, сообщила Tele2.
Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) составила 22,3 млн евро – на 0,3% больше, чем за тот же период 2019 года.
"Мы ощутили сильное влияние остановившейся экономики, однако в среднем и длительном периодах прогнозируем рост", – отметил в пресс-релизе глава компании Пятрас Масюлис.
По данным Tele2, наибольшее влияние на показатели оказала полная остановка деятельности торговой сети – не работает ни один из действующих в Литве 66 салонов Tele2. Кроме того, финансовые показатели затронул рост резервов под потенциально ненадежные кредиты.
В первом квартале услугами Tele2 пользовались почти 1,9 млн клиентов – за год их стало на 1,1% больше, а количество бизнес-клиентов составило почти 203 тыс., и было на 5,6% больше, чем в тот же период прошлого года.
В улучшение качества связи в первом квартале Tele2 инвестировала более 1,65 млн евро.
* * *
Розничная торговля в Литве, которая в начале карантина находилась в стагнации, а потом падала, в пасхальную неделю оживилась, утверждает компания рыночных исследований Nielsen.
По ее данным, в первую неделю карантина продажи торговых сетей выросли на 3%, а во вторую и третью падали на 2-3%. Между тем, во время пасхальной недели выросли на 7%. Однако оборот в последнюю неделю до объявления карантина вырос на 34%.
"Самый значительный пик роста оборота в целых 34% в этом году был достигнут на одиннадцатой неделе, когда продавцы услышали о закрываемых школах и вводимом вскоре карантине. В этот период, особенно большим спросом пользовались все пищевые товары и не пищевые товары быстрого оборота, за исключением промышленных товаров. Однако, когда люди закрылись дома, ситуация быстро начала меняться", – отметила в пресс-релизе глава Nielsen в Балтийских странах Илона Лепп.
По ее словам, во время Пасхи вновь выросли продажи пищевых продуктов: замороженных (на 11%) и свежих (на 8%), а также бакалеи (на 7%). Росли и продажи средств гигиены и косметики (на 17%), а также товаров, связанных со здравоохранением (в 4 раза).
Во время карантина наиболее значительно упали продажи товаров не первой необходимости– одежды, обуви, домашнего обихода, спортивных товаров, игрушек. Меньше покупали и закусок, сладостей, упали и продажи товаров ухода за детьми.
В Литве в первую неделю апреля 87% потребителей признали, что сократились объемы покупок пищевых товаров в магазинах, 78% отказались от недомашней еды.
* * *
Литовский оператор сети линий электропередач (ЛЭП) Litgrid выплатит за минувший год 4,085 млн евро дивидендов – почти всю чистую прибыль 2019 года.
В понедельник акционеры Litgrid одобрили распределение прибыли.
По словам гендиректора Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, несмотря на то, что в данный момент Литва и весь мир живет в экстремальных условиях в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, компания способна выделить часть прибыли на дивиденды.
В прошлом году Litgrid выплатила акционерам 2,6 млн евро дивидендов.
В 2019 году компания получила 194,3 млн евро консолидированной выручки – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро). Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества).
97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.
Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
* * *
Литовский оператор газопередающей системы Литвы – компания Amber Grid не будет платить дивиденды за 2019 год. Такое решение в понедельник приняли акционеры.
"С учетом принятого в 2019 году рыночным регулятором решения в 2020 году в отношении компании устанавливается значительно более низкий допустимый уровень доходов в превышении отдачи инвестиций, чем в прежние годы, одновременно вырастает потребность в инвестициях в прокладку газопровода с Польшей GIPL, поэтому было одобрено решение правления оставить заработанную прибыль в компании", – говорится в сообщении.
Компания вместе с дочерним предприятием GET Baltic, являющимся оператором биржи газа, в 2019 году получила 54,8 млн евро выручки – на 0,4 % больше, чем в 2018 году (54,6 млн евро), ее консолидированная чистая прибыль составила 11,8 млн евро (21,6 млн евро убытков).
В группу Amber Grid входит одноименная головная компания и биржа GET Baltic. Госэнергохолдингу Epso-G принадлежат 96,58% акций Amber Grid.
* * *
Облачная платформа Mambu, предназначенная для банков и предприятий финансовых технологий, намерена развиваться в Литве и в течение двух ближайших лет трудоустроить более 100 человек.
Mambu ищет в Литве инженеров программного оборудования, менеджеров по продуктам, инженеров в сфере надёжности услуг, интеграционных инженеров и менеджеров по инженерии, сообщила компания.
По словам главы вильнюсского подразделения Mambu Андрюса Багдонавичюса, они намерены развиваться невзирая на коронавирусный кризис, так как финтех-сектор хорошо готов к преодолению последствий эпидемии.
Платформа Mambu создана в Германии и предоставляет финансовые услуги по кредитованию, вкладам, торговле, предоставляет коммерческие кредиты.
Клиенты компании - компании финансовых технологий N26 и OakNorth, телекоммуникационный гигант Globe Telecom.
* * *
Принадлежащий контролируемой польским концерном Orlen компании Orlen Lietuva терминал в Бутинге в январе-марта отгрузил 1,969 млн тонн нефти – на 16,8% меньше, чем за такой же период прошлого года.
В прошлом году на терминале было отгружено 9,541 млн тонн нефти - на 1,2% меньше, чем в 2018 году.
Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.
* * *
Одна из крупнейших в Северных странах сетей торговли одеждой - шведская Lindex увольняет в Литве 23 работника.
Об этом предприятие информировало во вторник Службу занятости. По данным Фонда социального страхования, у Lindex в Литве сейчас 74 работника.
Последний раз финансовый отчет компания Lindex подавала за 2017 год - тогда её доходы были 7,340 млн евро, чистые убытки - 102,1 тыс. евро.
Lindex в Литве принадлежит финской компании Lindex.
* * *
Объёмы погрузок в Клайпедском порту в первом квартале этого года составили 11,3 млн тонн - на 6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщила дирекция порта.
Объёмы погрузок наливных грузов сократились на 0,1% до 2,4 тонны, навалочных грузов - на 1,8% до 5,2 млн тонн, а генеральных грузов - на 15,5% до 3,7 млн тонн.
За три месяца этого года в Клайпедский порт зашли 1592 судна - на 3,2% (52 судна) меньше, порт посетило 37,4 тыс. пассажиров - на 3,2% (1235 пассажиров) меньше, чем в прошлом году.
Только в марте установлен новый рекорд погрузок за месяц - 4,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году.
53 тыс. самозанятых жителей Литвы, потерявших во время коронавирусного кризиса все доходы или их часть, уже получили государственные субсидии, сообщил премьер.
По словам Саулюса Сквернялиса, им уже выплачено почти 7 млн евро, а работодателям, которые просили субсидий для отправленных в простой работников - еще 9 млн евро.
"Мы наметили, что эти выплаты (самозанятым – BNS) могут достигать и суммы 36 млн евро в месяц, и за ними может обратиться около 140 тыс. самозанятых", - сказал премьер, рассказывая во вторник в сейме о ситуации с влиянием коронавирусного кризиса на бизнес и население.
Во время карантина потерявшие доходы самозанятые жители могут получить 257 евро в месяц.
За субсидиями обратились и 8,5 тыс. работодателей, которые отправили работников в простой и просят помощи для 54 тысячи из них, хотя в простой отправлено почти 300 тыс. человек.
По словам С. Сквернялиса, на субсидии в общей сложности предусмотрено 1,14 млрд евро.
* * *
Из-за коронавирусного кризиса в Литве потеряли работу 30 тысяч человек, говорит министр социальной защиты и труда. По словам Линаса Кукурайтиса, сейчас в стране 190 тыс. безработных.
"С 16 марта, когда был объявлен карантин, уровень безработицы вырос с 9,3% до 11,1% - то есть (безработными - ред.) зарегистрировалось около 30 тыс. человек дополнительно", - сказал министр, рассказывая в сейме во вторник о ситуации с влиянием кризиса на рынок труда.
По словам Л. Кукурайтиса, сейчас в Литве ищет работу 265 тыс. человек - такое число людей пользуется средствами Службы занятости, ими начинает пользоваться всё больше самозанятых жителей.
* * *
В первом квартале этого года выручка контролируемого шведской компанией телекоммуникаций Tele2 одноименного предприятия в Литве выросла немногим менее чем на 2%. По сообщению компании, на квартальные результаты повлиял объявленный в Литве карантин.
В первом квартале выручка компании достигла 59,9 млн евро и была на 1,8% больше, чем год назад, сообщила Tele2.
Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) составила 22,3 млн евро – на 0,3% больше, чем за тот же период 2019 года.
"Мы ощутили сильное влияние остановившейся экономики, однако в среднем и длительном периодах прогнозируем рост", – отметил в пресс-релизе глава компании Пятрас Масюлис.
По данным Tele2, наибольшее влияние на показатели оказала полная остановка деятельности торговой сети – не работает ни один из действующих в Литве 66 салонов Tele2. Кроме того, финансовые показатели затронул рост резервов под потенциально ненадежные кредиты.
В первом квартале услугами Tele2 пользовались почти 1,9 млн клиентов – за год их стало на 1,1% больше, а количество бизнес-клиентов составило почти 203 тыс., и было на 5,6% больше, чем в тот же период прошлого года.
В улучшение качества связи в первом квартале Tele2 инвестировала более 1,65 млн евро.
* * *
Розничная торговля в Литве, которая в начале карантина находилась в стагнации, а потом падала, в пасхальную неделю оживилась, утверждает компания рыночных исследований Nielsen.
По ее данным, в первую неделю карантина продажи торговых сетей выросли на 3%, а во вторую и третью падали на 2-3%. Между тем, во время пасхальной недели выросли на 7%. Однако оборот в последнюю неделю до объявления карантина вырос на 34%.
"Самый значительный пик роста оборота в целых 34% в этом году был достигнут на одиннадцатой неделе, когда продавцы услышали о закрываемых школах и вводимом вскоре карантине. В этот период, особенно большим спросом пользовались все пищевые товары и не пищевые товары быстрого оборота, за исключением промышленных товаров. Однако, когда люди закрылись дома, ситуация быстро начала меняться", – отметила в пресс-релизе глава Nielsen в Балтийских странах Илона Лепп.
По ее словам, во время Пасхи вновь выросли продажи пищевых продуктов: замороженных (на 11%) и свежих (на 8%), а также бакалеи (на 7%). Росли и продажи средств гигиены и косметики (на 17%), а также товаров, связанных со здравоохранением (в 4 раза).
Во время карантина наиболее значительно упали продажи товаров не первой необходимости– одежды, обуви, домашнего обихода, спортивных товаров, игрушек. Меньше покупали и закусок, сладостей, упали и продажи товаров ухода за детьми.
В Литве в первую неделю апреля 87% потребителей признали, что сократились объемы покупок пищевых товаров в магазинах, 78% отказались от недомашней еды.
* * *
Литовский оператор сети линий электропередач (ЛЭП) Litgrid выплатит за минувший год 4,085 млн евро дивидендов – почти всю чистую прибыль 2019 года.
В понедельник акционеры Litgrid одобрили распределение прибыли.
По словам гендиректора Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, несмотря на то, что в данный момент Литва и весь мир живет в экстремальных условиях в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, компания способна выделить часть прибыли на дивиденды.
В прошлом году Litgrid выплатила акционерам 2,6 млн евро дивидендов.
В 2019 году компания получила 194,3 млн евро консолидированной выручки – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро). Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества).
97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.
Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
* * *
Литовский оператор газопередающей системы Литвы – компания Amber Grid не будет платить дивиденды за 2019 год. Такое решение в понедельник приняли акционеры.
"С учетом принятого в 2019 году рыночным регулятором решения в 2020 году в отношении компании устанавливается значительно более низкий допустимый уровень доходов в превышении отдачи инвестиций, чем в прежние годы, одновременно вырастает потребность в инвестициях в прокладку газопровода с Польшей GIPL, поэтому было одобрено решение правления оставить заработанную прибыль в компании", – говорится в сообщении.
Компания вместе с дочерним предприятием GET Baltic, являющимся оператором биржи газа, в 2019 году получила 54,8 млн евро выручки – на 0,4 % больше, чем в 2018 году (54,6 млн евро), ее консолидированная чистая прибыль составила 11,8 млн евро (21,6 млн евро убытков).
В группу Amber Grid входит одноименная головная компания и биржа GET Baltic. Госэнергохолдингу Epso-G принадлежат 96,58% акций Amber Grid.
* * *
Облачная платформа Mambu, предназначенная для банков и предприятий финансовых технологий, намерена развиваться в Литве и в течение двух ближайших лет трудоустроить более 100 человек.
Mambu ищет в Литве инженеров программного оборудования, менеджеров по продуктам, инженеров в сфере надёжности услуг, интеграционных инженеров и менеджеров по инженерии, сообщила компания.
По словам главы вильнюсского подразделения Mambu Андрюса Багдонавичюса, они намерены развиваться невзирая на коронавирусный кризис, так как финтех-сектор хорошо готов к преодолению последствий эпидемии.
Платформа Mambu создана в Германии и предоставляет финансовые услуги по кредитованию, вкладам, торговле, предоставляет коммерческие кредиты.
Клиенты компании - компании финансовых технологий N26 и OakNorth, телекоммуникационный гигант Globe Telecom.
* * *
Принадлежащий контролируемой польским концерном Orlen компании Orlen Lietuva терминал в Бутинге в январе-марта отгрузил 1,969 млн тонн нефти – на 16,8% меньше, чем за такой же период прошлого года.
В прошлом году на терминале было отгружено 9,541 млн тонн нефти - на 1,2% меньше, чем в 2018 году.
Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.
* * *
Одна из крупнейших в Северных странах сетей торговли одеждой - шведская Lindex увольняет в Литве 23 работника.
Об этом предприятие информировало во вторник Службу занятости. По данным Фонда социального страхования, у Lindex в Литве сейчас 74 работника.
Последний раз финансовый отчет компания Lindex подавала за 2017 год - тогда её доходы были 7,340 млн евро, чистые убытки - 102,1 тыс. евро.
Lindex в Литве принадлежит финской компании Lindex.
* * *
Объёмы погрузок в Клайпедском порту в первом квартале этого года составили 11,3 млн тонн - на 6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщила дирекция порта.
Объёмы погрузок наливных грузов сократились на 0,1% до 2,4 тонны, навалочных грузов - на 1,8% до 5,2 млн тонн, а генеральных грузов - на 15,5% до 3,7 млн тонн.
За три месяца этого года в Клайпедский порт зашли 1592 судна - на 3,2% (52 судна) меньше, порт посетило 37,4 тыс. пассажиров - на 3,2% (1235 пассажиров) меньше, чем в прошлом году.
Только в марте установлен новый рекорд погрузок за месяц - 4,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году.