Главная >> Новости >> экономика, политика >> Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики

РИА Новости


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца, сообщает RT.

«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко.

Он уточнил, что, несмотря на смертность 400—600 человек в сутки, Европа начала открываться.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: экономика, прогноз, Лукашенко, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Белоруссия
статья прочитана 163 раза
добавлена сегодня, 21 апреля, 17:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка