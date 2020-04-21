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Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца, сообщает RT.
«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко.
Он уточнил, что, несмотря на смертность 400—600 человек в сутки, Европа начала открываться.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
russian.rt.com
Ключевые слова: экономика, прогноз, Лукашенко, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Белоруссия
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