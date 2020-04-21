Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца, сообщает



«В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко.



Он уточнил, что, несмотря на смертность 400—600 человек в сутки, Европа начала открываться.



Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца, сообщает RT «В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко.Он уточнил, что, несмотря на смертность 400—600 человек в сутки, Европа начала открываться.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая. russian.rt.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: экономика, прогноз, Лукашенко, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 163 раза Комментарии