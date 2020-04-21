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Facebook удаляет посты о митингах в США против карантина



В социальной сети Facebook будут удалять публикации с призывами выходить на протестные акции в США из-за пандемии. Об этом телеканалу CNN сообщили в пресс-службе компании, передает Новая газета.

После консультаций с местными властями социальная сеть скрыла посты, призывающие нарушать карантин в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, где подобные протесты запрещены. Волна митингов против ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19, прокатилась по стране после продления карантина в большинстве штатов.

Подобные акции прошли в Колорадо, Мичигане, Огайо, Кентукки, Миннесоте, Северной Каролине, Юте, западном штате Нью-Йорк, штате Вашингтон и других. Протестующие выходили на улицу с плакатами «Моя вакцина — Иисус» и «Свобода над страхом».

Как передает телеканал, участники митингов игнорировали все санитарные нормы и, в том числе, не соблюдали дистанцию между собой. Это вызвало всплеск заболеваний в некоторых штатах. Так, в Кентукки спустя два после протестов был зафиксирован самый большой прирост заболевших.

Участники митингов требовали отменить карантин, из-за которого страдает малый бизнес, а многие люди лишились работы. Недовольство граждан вызвало и намерение американских властей следить за их перемещениями с помощью мобильных телефонов. Сейчас в США более 787 тысяч заразившихся коронавирусом, жертвами ранее неизвестной болезни стали более 42 тысяч жителей этой страны.

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novayagazeta.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: США, контроль, протесты, цензура, соцсети, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 21 апреля, 16:00

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