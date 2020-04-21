Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна 🔊 Воспроизвести



Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене заявила, что вторая волна эпидемии коронавируса вполне вероятна, однако есть основания надеяться на то, что ее масштаб будет меньше, поскольку будет накоплен опыт применения средств безопасности.



"Пока вирус будет циркулировать среди нас, вполне вероятна и вторая волна вируса", – заявила Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник.



"Трудно прогнозировать, какой она будет. С учетом того, что на данном этапе мы применяем много ограничительных мер, научились, немного узнали о вирусе, вполне вероятно, что она может быть более мягкой, но прогнозы являются осторожными, поскольку знаем мы не очень много", – добавила она.



Эпидемиолог подчеркнула, что меры по смягчению карантина будут реализовываться в два этапа, чтобы оценивать тенденции заболеваемости. Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене заявила, что вторая волна эпидемии коронавируса вполне вероятна, однако есть основания надеяться на то, что ее масштаб будет меньше, поскольку будет накоплен опыт применения средств безопасности."Пока вирус будет циркулировать среди нас, вполне вероятна и вторая волна вируса", – заявила Л. Ашоклене на пресс-конференции во вторник."Трудно прогнозировать, какой она будет. С учетом того, что на данном этапе мы применяем много ограничительных мер, научились, немного узнали о вирусе, вполне вероятно, что она может быть более мягкой, но прогнозы являются осторожными, поскольку знаем мы не очень много", – добавила она.Эпидемиолог подчеркнула, что меры по смягчению карантина будут реализовываться в два этапа, чтобы оценивать тенденции заболеваемости. В Литве карантин был введен 16 марта. На минувшей неделе правительство впервые смягчило карантинные меры и позволила части магазинов и поставщиков услуг открыться. В ближайшее время рассматривается возможность вновь разрешить работу уличных кафе, парикмахерских – этот вопрос Кабмин будет решать в среду.



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По данным вторника, в больницах на лечении от коронавируса находятся 148 зараженных, из них 18 – в реанимации.



"В больницах госпитализированы 148 случаев, из которых 18 в реанимации и 11-ти из последних требуется искусственная вентиляция легких", – завила на пресс-конференции главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.



В Литве за сутки были подтверждены 24 новых случая COVID-19, общее количество установленных случаев выросло до 1350.



В Литве от коронавируса скончались 38 человек, выздоровевшими считаются 98 лиц.



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К полудню вторника в странах Балтии к подтверждено в общей сложности 3650 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 37 смертей зафиксировано в Литве, 43 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1350 случаев, проверены 70 тыс. 753 пробы, скончались 37 человек.



Латвия: подтверждено 748 случаев, проверено 37 тыс. 972 пробы, скончались 5 человек.



Эстония: подтверждено 1552 случая, проверены 42 тыс. 213 проб, скончались 43 человека. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии