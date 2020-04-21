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Сейм Литвы будет заседать раз в неделю, решили правящие

фото: bns.lt


Голосами правящих было решено, что литовские парламентарии с целью защиты от распространения вируса будут заседать раз в неделю – во вторник.

Оппозиция стремилась к тому, что парламент вернулся к нормальному ритму работы, когда пленарные заседания проходят по вторникам и четвергам.

Такой график работы подтвердило и правление сейма.

Однако, голосами правящих во вторник на собрании старост парламентских фракций было решено, что в четверг пленарных заседаний не будет – в повестку работы вторника внесена и часть вопросов из намеченных на четверг.

Позднее на пленарном заседании 65 голосами "за" это решение было утверждено.

"Где еще собираются в таком зале 120 –140 человек на такой площади? Если кто-то из нас заболеет, у нас будет двухнедельный обязательный карантин", – заявил на заседании старост лидер "аграриев" Рамунас Карбаусис.
Он предложил проводить заседания раз в неделю.

"Должен быть промежуток между заседаниями хотя бы в неделю, на случай, если что-то случится, то у нас будет время, за которое могут проявиться какие-то симптомы", – аргументировал он свое предложение.

Лидер парламентской оппозиции Габриэлюс Ландсбергис возмущался тем, что правящие отказались заседать по четвергам, ведь именно в эти дни проходят "правительственный час", когда у оппозиции есть возможность задать вопросы членам Кабмина.

Кроме того, на этой неделе в четверг была запланирована повестка оппозиционного Либерального движения. По его мнению, правящие, таким образом, избегают отвечать на вопросы.

Консерватор сообщил, что оппозиция собрала необходимые подписи депутатов о проведении внеочередного заседания.

"Оппозиция собрала подписи и в четверг заседание точно состоится", – сказал он.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, закон, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 апреля, 17:30

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