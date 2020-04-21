Сейм Литвы будет заседать раз в неделю, решили правящие 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Голосами правящих было решено, что литовские парламентарии с целью защиты от распространения вируса будут заседать раз в неделю – во вторник.



Оппозиция стремилась к тому, что парламент вернулся к нормальному ритму работы, когда пленарные заседания проходят по вторникам и четвергам.



Такой график работы подтвердило и правление сейма.



Однако, голосами правящих во вторник на собрании старост парламентских фракций было решено, что в четверг пленарных заседаний не будет – в повестку работы вторника внесена и часть вопросов из намеченных на четверг.



Позднее на пленарном заседании 65 голосами "за" это решение было утверждено.



"Где еще собираются в таком зале 120 –140 человек на такой площади? Если кто-то из нас заболеет, у нас будет двухнедельный обязательный карантин", – заявил на заседании старост лидер "аграриев" Рамунас Карбаусис. Голосами правящих было решено, что литовские парламентарии с целью защиты от распространения вируса будут заседать раз в неделю – во вторник.Оппозиция стремилась к тому, что парламент вернулся к нормальному ритму работы, когда пленарные заседания проходят по вторникам и четвергам.Такой график работы подтвердило и правление сейма.Однако, голосами правящих во вторник на собрании старост парламентских фракций было решено, что в четверг пленарных заседаний не будет – в повестку работы вторника внесена и часть вопросов из намеченных на четверг.Позднее на пленарном заседании 65 голосами "за" это решение было утверждено."Где еще собираются в таком зале 120 –140 человек на такой площади? Если кто-то из нас заболеет, у нас будет двухнедельный обязательный карантин", – заявил на заседании старост лидер "аграриев" Рамунас Карбаусис. Он предложил проводить заседания раз в неделю.



"Должен быть промежуток между заседаниями хотя бы в неделю, на случай, если что-то случится, то у нас будет время, за которое могут проявиться какие-то симптомы", – аргументировал он свое предложение.



Лидер парламентской оппозиции Габриэлюс Ландсбергис возмущался тем, что правящие отказались заседать по четвергам, ведь именно в эти дни проходят "правительственный час", когда у оппозиции есть возможность задать вопросы членам Кабмина.



Кроме того, на этой неделе в четверг была запланирована повестка оппозиционного Либерального движения. По его мнению, правящие, таким образом, избегают отвечать на вопросы.



Консерватор сообщил, что оппозиция собрала необходимые подписи депутатов о проведении внеочередного заседания.



"Оппозиция собрала подписи и в четверг заседание точно состоится", – сказал он. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, закон, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии