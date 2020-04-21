Карантин в Литве продлен до 11 мая 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы планирует продлить карантин до 11 мая, но его условия смягчатся, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"На заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, есть предложение продлить его до 11 мая, на этом же заседании будут приняты решения о возобновлении некоторых видов деятельности, это будет связано с дальнейшим развитием услуг, бизнеса, в качестве примеров – уличные кафе, салоны красоты", – заявил журналистам премьер в сейме.



По словам главы правительства, будет рассматриваться возможность возобновить плановые проверки здоровья, разрешат тренировки на открытом воздухе.



"Да в среду министр здравоохранения представит план возобновления плановых услуг в учреждениях здравоохранения, появятся возможности определенной спортивной деятельности на улице для непрофессионалов, тренировок, также будут приняты решения о посещении музеев и библиотек", – сказал С. Сквернялис. Правительство Литвы планирует продлить карантин до 11 мая, но его условия смягчатся, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис."На заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, есть предложение продлить его до 11 мая, на этом же заседании будут приняты решения о возобновлении некоторых видов деятельности, это будет связано с дальнейшим развитием услуг, бизнеса, в качестве примеров – уличные кафе, салоны красоты", – заявил журналистам премьер в сейме.По словам главы правительства, будет рассматриваться возможность возобновить плановые проверки здоровья, разрешат тренировки на открытом воздухе."Да в среду министр здравоохранения представит план возобновления плановых услуг в учреждениях здравоохранения, появятся возможности определенной спортивной деятельности на улице для непрофессионалов, тренировок, также будут приняты решения о посещении музеев и библиотек", – сказал С. Сквернялис. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 3686 раз Комментарии