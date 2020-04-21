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Карантин в Литве продлен до 11 мая
Правительство Литвы планирует продлить карантин до 11 мая, но его условия смягчатся, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"На заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, есть предложение продлить его до 11 мая, на этом же заседании будут приняты решения о возобновлении некоторых видов деятельности, это будет связано с дальнейшим развитием услуг, бизнеса, в качестве примеров – уличные кафе, салоны красоты", – заявил журналистам премьер в сейме.
По словам главы правительства, будет рассматриваться возможность возобновить плановые проверки здоровья, разрешат тренировки на открытом воздухе.
"Да в среду министр здравоохранения представит план возобновления плановых услуг в учреждениях здравоохранения, появятся возможности определенной спортивной деятельности на улице для непрофессионалов, тренировок, также будут приняты решения о посещении музеев и библиотек", – сказал С. Сквернялис.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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