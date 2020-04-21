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Советник президента Литвы: люди и бизнес должны научиться жить рядом с вирусом
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по экономическим вопросам Симонас Крепшта заявил, что люди и бизнес должны уже сейчас начать готовиться жить рядом с коронавирусом, соблюдая дополнительные меры безопасности, поскольку инфекция некоторое время еще будет присутствовать.
"Очевидно, что как в Литве, так и в других странах придется научиться жить рядом с вирусом", – заявил во вторник С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas.
"От того, насколько эффективно к этому подготовится наша экономика, бизнес, жители, система здравоохранения – от этого и будет зависеть, с какими вызовами нам придется столкнуться и насколько сократиться экономика", – добавил советник.
По словам С. Крепшты, пример Азиатских стран свидетельствует о том, что если люди соблюдают социальную дистанцию, используют маски, бизнес и учреждения просвещения могут функционировать без перебоев.
Большинство медицинских экспертов утверждают, что полностью остановить вирус может лишь массовая вакцинация, однако для создания вакцины требуется минимум год.
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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