Советник президента Литвы: люди и бизнес должны научиться жить рядом с вирусом 🔊 Воспроизвести



Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по экономическим вопросам Симонас Крепшта заявил, что люди и бизнес должны уже сейчас начать готовиться жить рядом с коронавирусом, соблюдая дополнительные меры безопасности, поскольку инфекция некоторое время еще будет присутствовать.



"Очевидно, что как в Литве, так и в других странах придется научиться жить рядом с вирусом", – заявил во вторник С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas.



"От того, насколько эффективно к этому подготовится наша экономика, бизнес, жители, система здравоохранения – от этого и будет зависеть, с какими вызовами нам придется столкнуться и насколько сократиться экономика", – добавил советник.



По словам С. Крепшты, пример Азиатских стран свидетельствует о том, что если люди соблюдают социальную дистанцию, используют маски, бизнес и учреждения просвещения могут функционировать без перебоев.



Большинство медицинских экспертов утверждают, что полностью остановить вирус может лишь массовая вакцинация, однако для создания вакцины требуется минимум год. Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по экономическим вопросам Симонас Крепшта заявил, что люди и бизнес должны уже сейчас начать готовиться жить рядом с коронавирусом, соблюдая дополнительные меры безопасности, поскольку инфекция некоторое время еще будет присутствовать."Очевидно, что как в Литве, так и в других странах придется научиться жить рядом с вирусом", – заявил во вторник С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas."От того, насколько эффективно к этому подготовится наша экономика, бизнес, жители, система здравоохранения – от этого и будет зависеть, с какими вызовами нам придется столкнуться и насколько сократиться экономика", – добавил советник.По словам С. Крепшты, пример Азиатских стран свидетельствует о том, что если люди соблюдают социальную дистанцию, используют маски, бизнес и учреждения просвещения могут функционировать без перебоев.Большинство медицинских экспертов утверждают, что полностью остановить вирус может лишь массовая вакцинация, однако для создания вакцины требуется минимум год. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии