|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество – 1350
За минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество установленных случаев выросло до 1350, сообщило во вторник утром Министерство здравоохранения.
За день был проведен 4401 тест.
В Литве от коронавируса COVID-19 скончались 37 человек, 298 считаются выздоровевшими.
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|