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В Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество – 1350



За минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество установленных случаев выросло до 1350, сообщило во вторник утром Министерство здравоохранения.

За день был проведен 4401 тест.

В Литве от коронавируса COVID-19 скончались 37 человек, 298 считаются выздоровевшими.



BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 апреля, 08:57

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