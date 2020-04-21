В Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество – 1350 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество установленных случаев выросло до 1350, сообщило во вторник утром Министерство здравоохранения.



За день был проведен 4401 тест.



В Литве от коронавируса COVID-19 скончались 37 человек, 298 считаются выздоровевшими.







За минувшие сутки в Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество установленных случаев выросло до 1350, сообщило во вторник утром Министерство здравоохранения.За день был проведен 4401 тест.В Литве от коронавируса COVID-19 скончались 37 человек, 298 считаются выздоровевшими. BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии