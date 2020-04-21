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Украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

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На Западной Украине прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного рыцарским крестом. Как передаёт «СТРАНА», в момент награждения Наконечный расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного. Как пишет «СТРАНА», 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.

Видеозапись торжества опубликовал в своём Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.
Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941—1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почётный гражданин Калуша».



Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: награждение, нацисты, СС, Галичина
География: Украина
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добавлена вчера, 20 апреля, 22:16

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