Украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения 🔊 Воспроизвести Facebook



На Западной Украине прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного рыцарским крестом. Как передаёт «СТРАНА», в момент награждения Наконечный расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.



В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного. Как пишет «СТРАНА», 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.



Видеозапись торжества опубликовал в своём Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.



Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии. На Западной Украине прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного рыцарским крестом. Как передаёт «СТРАНА», в момент награждения Наконечный расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины прошла торжественная церемония награждения ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного. Как пишет «СТРАНА», 95-летнему нацисту вручили рыцарский крест дивизии.Видеозапись торжества опубликовал в своём Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Долинский обратил внимание подписчиков на то, как в момент награждения Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.







Оригинал новости ИноТВ Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941—1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почётный гражданин Калуша». russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: награждение, нацисты, СС, Галичина География: Украина — статья прочитана 191 раз Комментарии