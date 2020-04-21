Во Владикавказе у Дома правительства проходит несанкционированный митинг 🔊 Воспроизвести © Элина Сугарова/ТАСС



Инициативная группа, сформированная из числа участников несанкционированного митинга у Дома правительства во Владикавказе, отправилась в здание администрации республики. Как сообщили



Митингующие в понедельник собрались у здания Дома правительства, трансляция митинга, требованием которого стала отмена режима самоизоляции, велась в соцсетях.



В администрации отметили, местные жители собрались на несанкционированный митинг, несмотря на режим самоизоляции, действующий до 30 апреля. О требованиях митингующих официально не сообщалось. Инициативная группа, сформированная из числа участников несанкционированного митинга у Дома правительства во Владикавказе, отправилась в здание администрации республики. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, там участники группы общаются с членами правительства.Митингующие в понедельник собрались у здания Дома правительства, трансляция митинга, требованием которого стала отмена режима самоизоляции, велась в соцсетях.В администрации отметили, местные жители собрались на несанкционированный митинг, несмотря на режим самоизоляции, действующий до 30 апреля. О требованиях митингующих официально не сообщалось. По информации ГТРК "Алания", глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам несанкционированной акции. Он заявил, что помощь будет оказана тем, кому она нужна. "Не я придумал этот вирус, - сказал Битаров. - Есть рекомендации, которые нужно соблюдать, это средство от этой болезни". Разговор главы Северной Осетии с протестующими транслировался в соцсетях.



На данный момент ТАСС не располагает комментариями республиканского МВД. Пока не комментируют ситуацию и власти республики.



В Северной Осетии зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом, умерли двое. Всего в республике на самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 1 075 человек. ТАСС Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: митинг, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Северная Осетия География: Россия — статья прочитана 175 раз Комментарии