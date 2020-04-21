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Во Владикавказе у Дома правительства проходит несанкционированный митинг

© Элина Сугарова/ТАСС


Инициативная группа, сформированная из числа участников несанкционированного митинга у Дома правительства во Владикавказе, отправилась в здание администрации республики. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, там участники группы общаются с членами правительства.

Митингующие в понедельник собрались у здания Дома правительства, трансляция митинга, требованием которого стала отмена режима самоизоляции, велась в соцсетях.

В администрации отметили, местные жители собрались на несанкционированный митинг, несмотря на режим самоизоляции, действующий до 30 апреля. О требованиях митингующих официально не сообщалось.
По информации ГТРК "Алания", глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам несанкционированной акции. Он заявил, что помощь будет оказана тем, кому она нужна. "Не я придумал этот вирус, - сказал Битаров. - Есть рекомендации, которые нужно соблюдать, это средство от этой болезни". Разговор главы Северной Осетии с протестующими транслировался в соцсетях.

На данный момент ТАСС не располагает комментариями республиканского МВД. Пока не комментируют ситуацию и власти республики.

В Северной Осетии зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом, умерли двое. Всего в республике на самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 1 075 человек.
ТАСС
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: митинг, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Северная Осетия
География: Россия
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добавлена вчера, 20 апреля, 21:57

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