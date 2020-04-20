Стоимость нефти WTI впервые в истории ушла в отрицательные значения 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Цена на нефть марки WTI впервые в истории достигла отрицательных значений на сегодняшних торгах на бирже ICE, сообщает



Майский фьючерс чёрного золота некоторое время торговался по –7,5 доллара за баррель.



Ранее сообщалось, что нефть WTI достигла нулевых значений. 99,99% стоимости майских фьючерсов, то есть поставок в мае, были потеряны за несколько часов. Цена на нефть марки WTI впервые в истории достигла отрицательных значений на сегодняшних торгах на бирже ICE, сообщает ЛАЙФ Майский фьючерс чёрного золота некоторое время торговался по –7,5 доллара за баррель.Ранее сообщалось, что нефть WTI достигла нулевых значений. 99,99% стоимости майских фьючерсов, то есть поставок в мае, были потеряны за несколько часов. life.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 49 раз Комментарии