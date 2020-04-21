Загрузка... Принц Гарри и Меган прекращают сотрудничество с британской желтой прессой 🔊 Воспроизвести PA MEDIA



Принц Гарри и его супруга Меган прекращают сотрудничество с британскими таблоидами, о чем они уведомили издания в официальном письме, сообщает



В послании главным редакторам газет и сайтов, входящих в холдинги Sun, Mirror, Mail и Express, говорится, что герцог и герцогиня Сассекские приняли свое решение из-за появляющихся в изданиях новостных историй, которые искажают правду, являются недостоверными или вторгаются в личную жизнь. Принц Гарри и его супруга Меган прекращают сотрудничество с британскими таблоидами, о чем они уведомили издания в официальном письме, сообщает ВВС В послании главным редакторам газет и сайтов, входящих в холдинги Sun, Mirror, Mail и Express, говорится, что герцог и герцогиня Сассекские приняли свое решение из-за появляющихся в изданиях новостных историй, которые искажают правду, являются недостоверными или вторгаются в личную жизнь.



"Ценой подобного ведения бизнеса являются настоящие человеческие жизни, и это сказывается на каждом сегменте общества", - говорится в письме.



"Герцог и герцогиня Сассекские видели, как без какой-либо веской причины полностью рушатся жизни как известных им людей, так и незнакомцев. Причина лишь одна - публикация пошлых слухов увеличивает рекламные доходы", - утверждается в письме.



Би-би-си выяснила, что письмо получили редакторы газет Sun, Daily Mail, Daily Mirror и Daily Express. Новое правило распространяется на эти четыре издания, включая воскресные выпуски, а также их интернет-сайты, сообщил медиа-редактор Guardian Джим Уотерсон.



PA MEDIA Image caption Принц Гарри рассказывал, как еще ребенком видел, насколько пагубно сказалось вмешательство СМИ в личную жизнь его матери принцессы Дианы



Газета Daily Star, хотя и не была упомянута напрямую, входит в печатный холдинг, объединяющий также Mirror и Express.



Запрет на общение с изданиями подразумевает, что пресс-офис герцога и герцогини больше не будет давать даже телефонных комментариев представителям этих газет.



"Никакого сотрудничества и нулевое взаимодействие" - так характеризуется новое правило общения Гарри и Меган с получившими письмо таблоидами.



В письме говорится, что новые правила общения с таблоидами - вовсе не попытка супругов Сассекских избежать критики.



"Это не отказ от публичного диалога и не цензура, когда дело касается точной передачи информации. У СМИ есть полное право публиковать материалы о герцоге и герцогине Сассекских, а также выражать свое мнение о них - хорошее или плохое. Но оно не может строиться на лжи".



Принц Гарри ранее рассказывал, как еще ребенком видел, насколько пагубно сказалось вмешательство СМИ в личную жизнь его матери принцессы Дианы.



В письме отмечается, что Гарри и Меган продолжат сотрудничать с другими СМИ, а также с молодыми начинающими журналистами, чтобы привлекать внимание к важным для них темам и событиям.



После своего решения сложить основные обязанности, связанные с королевской семьей, супруги перебрались в Калифорнию.



Недавно в СМИ, в частности, в двух таблоидах, получивших письмо, были опубликованы фотографии Гарри и Меган, на которых они разносят еду неимущим в Лос-Анджелесе.



На этой неделе начнутся судебные слушания по иску Меган к издателю Mail on Sunday в связи с публикацией письма, которое Меган написала отцу незадолго до свадьбы. Гарри и Меган заявили, что отказываются быть "валютой в экономике сенсационных новостей и искажений"."Ценой подобного ведения бизнеса являются настоящие человеческие жизни, и это сказывается на каждом сегменте общества", - говорится в письме."Герцог и герцогиня Сассекские видели, как без какой-либо веской причины полностью рушатся жизни как известных им людей, так и незнакомцев. Причина лишь одна - публикация пошлых слухов увеличивает рекламные доходы", - утверждается в письме.Би-би-си выяснила, что письмо получили редакторы газет Sun, Daily Mail, Daily Mirror и Daily Express. Новое правило распространяется на эти четыре издания, включая воскресные выпуски, а также их интернет-сайты, сообщил медиа-редактор Guardian Джим Уотерсон.Газета Daily Star, хотя и не была упомянута напрямую, входит в печатный холдинг, объединяющий также Mirror и Express.Запрет на общение с изданиями подразумевает, что пресс-офис герцога и герцогини больше не будет давать даже телефонных комментариев представителям этих газет."Никакого сотрудничества и нулевое взаимодействие" - так характеризуется новое правило общения Гарри и Меган с получившими письмо таблоидами.В письме говорится, что новые правила общения с таблоидами - вовсе не попытка супругов Сассекских избежать критики."Это не отказ от публичного диалога и не цензура, когда дело касается точной передачи информации. У СМИ есть полное право публиковать материалы о герцоге и герцогине Сассекских, а также выражать свое мнение о них - хорошее или плохое. Но оно не может строиться на лжи".Принц Гарри ранее рассказывал, как еще ребенком видел, насколько пагубно сказалось вмешательство СМИ в личную жизнь его матери принцессы Дианы.В письме отмечается, что Гарри и Меган продолжат сотрудничать с другими СМИ, а также с молодыми начинающими журналистами, чтобы привлекать внимание к важным для них темам и событиям.После своего решения сложить основные обязанности, связанные с королевской семьей, супруги перебрались в Калифорнию.Недавно в СМИ, в частности, в двух таблоидах, получивших письмо, были опубликованы фотографии Гарри и Меган, на которых они разносят еду неимущим в Лос-Анджелесе.На этой неделе начнутся судебные слушания по иску Меган к издателю Mail on Sunday в связи с публикацией письма, которое Меган написала отцу незадолго до свадьбы. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире Ключевые слова: королева, монархия, Британия, принц, Гарри, Меган — статья прочитана 126 раз Комментарии