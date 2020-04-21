Главная >> Новости >> экономика, общество, в мире, чп и криминал >> Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США

Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США

Олег Тиньков © Артур Лебедев/ТАСС


Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Эти слушания не состоятся 27 апреля, они не пройдут по видеосвязи. Будет назначена другая дата заседания", - сказала представитель суда. Ранее в суде корреспонденту ТАСС сообщали, что в условиях карантина, введенного в Великобритании из-за вспышки коронавируса нового типа, заседание планировалось проводить по телефонной связи.
Оперативным комментарием со стороны представителей бизнесмена ТАСС не располагает.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде.

2 апреля представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.
ТАСС
Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: суд, банкир, Британия, Тиньков
статья прочитана 152 раза
добавлена сегодня, 21 апреля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка