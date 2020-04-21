Из Приморья отправили первый груз по новому транзитному пути 🔊 Воспроизвести © Сергей Савостьянов/ТАСС



Первая партия из 37 контейнеров, прошедшая новым транзитным маршрутом Северная Европа - Азия через Транссиб, отправлена из приморского порта Восточный в Республику Корею и Японию, сообщает



"37 контейнеров по новому транзитному маршруту Северная Европа - Азия оформила Находкинская таможня. Контейнеры с пиломатериалами, химической продукцией и тканью прибыли в порт Восточный по Транссибирской магистрали из стран Северной Европы через порт Санкт-Петербург. Далее груз направился в порты Южной Кореи и Японии. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией более чем в два раза", - говорится в сообщении. Первая партия из 37 контейнеров, прошедшая новым транзитным маршрутом Северная Европа - Азия через Транссиб, отправлена из приморского порта Восточный в Республику Корею и Японию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни."37 контейнеров по новому транзитному маршруту Северная Европа - Азия оформила Находкинская таможня. Контейнеры с пиломатериалами, химической продукцией и тканью прибыли в порт Восточный по Транссибирской магистрали из стран Северной Европы через порт Санкт-Петербург. Далее груз направился в порты Южной Кореи и Японии. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией более чем в два раза", - говорится в сообщении. По информации таможни, аналогичный путь в обратном направлении из Азии в Европу действует с июля 2019 года. За это время по маршруту Азия - Европа через порт Восточный проследовало восемь партий товаров или 174 контейнера. По информации компании-перевозчика Maersk, отправка партий грузов из Европы на Дальний Восток будет осуществляться на двухнедельной основе.



Новый маршрут действует в рамках пилотного проекта, который реализуют ФТС России и Maersk. Проект направлен на организацию оперативного оформления международных транзитных перевозок в составе контейнерных поездов по маршруту Азия-Европа-Азия и включен в глобальное линейное расписание Maersk под кодом АЕ19. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Азией и Европой до 18-20 суток против 42-45 суток при традиционном морском пути через Суэцкий канал. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: транспорт, поезд, грузы, жд География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии