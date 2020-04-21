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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Полиция Таиланда нашла выселенных из отеля российских туристов в пещере
В одной из пещер в тайской провинции Краби местные полицейские обнаружили пару из России, сообщает ЛАЙФ. Туристы жили там в палатке и, как объяснили правоохранителям, делали это вынужденно, поскольку в начале апреля их выселили из отеля из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Как отмечает портал Chiang Rai Times, российские туристы живут в Таиланде уже на протяжении двух месяцев. Однако в сложную жизненную ситуацию попали только в апреле. Пара не смогла снять новое жильё после выселения из отеля, и жизнь в палатке в пещере стала единственным вариантом выживания в чужой стране.
Полиция забрала туристов в участок, где их проверили на наличие коронавируса. Все тесты дали отрицательный результат, после чего их разместили в одной из четырёх действующих гостиниц для иностранцев, которые не могут вернуться на родину. В полиции отметили, что до окончания пандемии россияне не смогут покинуть Таиланд. Также правоохранители уведомили о случившемся российское посольство.
Ранее Лайф публиковал видео возвращения российских туристов из Таиланда в Москву, которые долгое время не могли попасть на родину из-за введённых ограничений по причине пандемии коронавируса.
life.ru
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