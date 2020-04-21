Германию приглашают к выходу. Из ЕС 🔊 Воспроизвести



“Альтернатива для Германии” предлагает стране пойти “британским путём”, передает



Немецкая правопопулистская партия “Альтернатива для Германии” выступила с призывом провести в стране референдум о необходимости членства ФРГ в Евросоюзе.



По мнению руководства организации, “на Германию ложится слишком тяжёлое бремя финансовой поддержки остальных стран ЕС во время пандемии”, и потому есть смысл спросить граждан, а хотят ли они, чтобы их страна оставалась в блоке, за который ей приходится отдуваться практически в одиночку. “Альтернатива для Германии” предлагает стране пойти “британским путём”, передает FITZROY Немецкая правопопулистская партия “Альтернатива для Германии” выступила с призывом провести в стране референдум о необходимости членства ФРГ в Евросоюзе.По мнению руководства организации, “на Германию ложится слишком тяжёлое бремя финансовой поддержки остальных стран ЕС во время пандемии”, и потому есть смысл спросить граждан, а хотят ли они, чтобы их страна оставалась в блоке, за который ей приходится отдуваться практически в одиночку. Германия, по мнению депутатов европарламента от АдГ, “работает на пределе своих возможностей, чтобы “спасать другие государства и их кредиторов”.



“Проект “ЕС” потерпел неудачу в условиях нынешнего кризиса, чем доказал, что этот альянс — лишнее”, — сказал депутат бундестага от АдГ Йоханнес Хубер, и потребовал проведения консультаций на федеральном уровне, аналогичных тем, которые были проведены в Великобритании по Brexit.



“Альтернатива” предупреждает, что надвигается глобальный финансовый кризис, и пока не поздно надо вырвать Германию из его лап.



“Один из уроков, которые мы должны извлечь из этой коронавирусной ситуации, заключается в том, что глобализация в таких ключевых секторах, как продовольствие или фармацевтика, вредна, — сказал возглавивший партию в ноябре 2019 года Тино Чрупалла. — Федеральное правительство должно национализировать эти секторы, чтобы обеспечить безопасность Германии”.



По мнению экспертов, партия соблюдала негласный “пакт о политическом ненападении” действовавший во время карантина в стране, но теперь, когда рестрикции отменяются (с 20 апреля открываются школы, многие производства и торговые точки) популисты вновь “заявляют о приверженности своим, обозначенным ранее, евроскептическим установкам” и начинают борьбу за повышение рейтинга партии в стране. fitzroymag.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, ЕС, выход, АдГ — статья прочитана 124 раза Комментарии