Обнаружена первая существенная мутация коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.
Специалисты изучили генетическую структуру 106 образцов возбудителя коронавируса. Первая существенная мутация была выявлена в образце, взятом 27 января текущего года у пациента из Индии. Она изменяла геном вируса таким образом, что патоген обладал меньшей способностью связываться с рецептором на клетках человека и становился менее опасным, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
Ученые считают, что стабильность генома SARS-CoV-2 – это хороший показатель для борьбы с пандемией, так как меньшее число мутаций позволяет надеяться на быструю разработку вакцин.
«Поскольку вирус продолжает быстро распространяться по всему миру и накапливается все больше геномных данных, все еще необходимо тщательно отслеживать динамику эволюции и мутации SARS-CoV-2. Мы подтвердили, что SARS-CoV-2 имеет относительно низкую частоту мутаций, но также доказали, что новая мутация с другими иммунными характеристиками и вирулентностью уже появилась», – говорится в сообщении.
По словам ученых, пока результаты очень обнадеживающие. Отмечается, что геном нового коронавируса выглядит очень стабильным, единственная пока обнаруженная значительная мутация уменьшает опасность исходного вируса, а белок шипа, с помощью которого вирус цепляется к клетке, в ней остался неизменным.
Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе так называемых РНК-вирусов, для которых характерны высокие темпы мутаций в период распространения.
Ранее ученые из Китая, которые занимаются изучением коронавируса, отметили разрушение гемоглобина в крови заболевшего COVID-19. Исходя из этого эксперты определили возможный метод лечения.
По словам ученых, пока результаты очень обнадеживающие. Отмечается, что геном нового коронавируса выглядит очень стабильным, единственная пока обнаруженная значительная мутация уменьшает опасность исходного вируса, а белок шипа, с помощью которого вирус цепляется к клетке, в ней остался неизменным.
Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе так называемых РНК-вирусов, для которых характерны высокие темпы мутаций в период распространения.
Ранее ученые из Китая, которые занимаются изучением коронавируса, отметили разрушение гемоглобина в крови заболевшего COVID-19. Исходя из этого эксперты определили возможный метод лечения.