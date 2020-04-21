В Белоруссии решили не отказываться от парада на 9 Мая из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © Минобороны Белоруссии



Министерство обороны Белоруссии считает, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 Мая парад в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявило ведомство в ответ на петицию с просьбой отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса, передает



В министерстве подчеркнули, что складывающаяся в республике эпидобстановка позволяет Вооружённым силам проводить любые "плановые мероприятия боевой подготовки", включая Парад Победы. В то же время в ведомстве отметили, что перед репетициями мероприятия военные медики проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.



— Военные парады — это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин, — говорится в документе.



По последним данным, в стране 6264 случая CoViD-19. Скончался 51 человек. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российские тесты на коронавирус выявляли слишком много положительных диагнозов. Министерство обороны Белоруссии считает, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 Мая парад в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявило ведомство в ответ на петицию с просьбой отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса, передает ЛАЙФ В министерстве подчеркнули, что складывающаяся в республике эпидобстановка позволяет Вооружённым силам проводить любые "плановые мероприятия боевой подготовки", включая Парад Победы. В то же время в ведомстве отметили, что перед репетициями мероприятия военные медики проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.— Военные парады — это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин, — говорится в документе.По последним данным, в стране 6264 случая CoViD-19. Скончался 51 человек. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что российские тесты на коронавирус выявляли слишком много положительных диагнозов. life.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Минск, 9 мая, Лукашенко, парад, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 169 раз Комментарии