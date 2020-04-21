Прокуратура прекратила расследование в деле о вероятном взяточничестве Alstom 🔊 Воспроизвести



Прокуратура прекратила расследование в связи с подозрениями, что представители властей Литвы более чем десять лет назад могли получить взятки от французской группы предприятий Alstom, которая, как предполагалось, стремилась обеспечить себе победу на конкурсных закупках и бесперебойную реализацию проектов.



Расследование относительно вероятного международного взяточничества и подкупа в энергетическом секторе Литвы в 2004-2009 годах было прекращено, так как было недостаточно данных для обоснования вины, сообщила Генпрокуратура Литвы после обеда в понедельник.



В сообщении прокуратуры говорится, что подозрения в этом расследовании были предъявлены одному лицу, несколько лиц были допрошены в качестве специальных свидетелей. Прокуратура прекратила расследование в связи с подозрениями, что представители властей Литвы более чем десять лет назад могли получить взятки от французской группы предприятий Alstom, которая, как предполагалось, стремилась обеспечить себе победу на конкурсных закупках и бесперебойную реализацию проектов.Расследование относительно вероятного международного взяточничества и подкупа в энергетическом секторе Литвы в 2004-2009 годах было прекращено, так как было недостаточно данных для обоснования вины, сообщила Генпрокуратура Литвы после обеда в понедельник.В сообщении прокуратуры говорится, что подозрения в этом расследовании были предъявлены одному лицу, несколько лиц были допрошены в качестве специальных свидетелей. По данным BNS, статус подозреваемого был у экс-руководителя Lietuvos energija Римантаса Юозайтиса.



"Были использованы все возможности сбора необходимых для расследований данных, не было получено достаточно данных для обоснования вины подозреваемого относительно вероятного взяточничества, а также для предъявления подозрений другим лицам", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.



Английский суд в декабре 2018 года осудил несколько высокопоставленных сотрудников Alstom за подкуп литовских чиновников.



Были подозрения, что взятки давались с целью заручиться победой на конкурсных закупках при строительстве 9-го блока электростанции Lietuvos elektrine в Электренай и модернизации Каунасской гидроэлектростанции.



Группа инженерных предприятий Alstom установила на Lietuvos elektrine за 200 млн евро оборудование для очистки серы и реконструировала за 43 млн евро Каунасскую гидроэлектростанцию.



Как сообщает прокуратура, все предположительно совершённые преступные деяния могли иметь место до начала 2009 года, поэтому срок давности уголовной ответственности для всех этих расследовавшихся деяний уже истёк, за исключением эпизода с вероятным подкупом тогдашнего министра экономики.



Как утверждает прокуратура, в ходе расследования "были получены определённые данные о вероятном совершении преступных деяний (взяточничества и подкупа), однако их недостаточно для обоснования вины подозреваемого или вины других вероятных подозреваемых", а все сомнения оцениваются в пользу подозреваемого.



Р. Юозайтис в понедельник повторил BNS свою версию, что он никакого преступления не совершал, а был оклеветан предпринимателем Пранцишкусом Юргутисом.



"Сложное было дело. Как я и говорил сначала, меня оклеветал один человек, который воспользовался ситуацией, когда сам попал в это дело, стараясь отомстить", - сказал Р. Юозайтис.



"Я как руководитель не был ответственным за этот проект, и компании Lietuvos energija не были предъявлены никакие подозрения. С самого начала я говорил, что в деле выяснится истина и что клевета не подтвердится. Правоохрана сделала свою большую работу, потому что было много информации, которую нужно было проверять. А этот человек писал в Англию лживые письма, на основании чего это и было сделано", - сказал Р. Юозайтис. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: взятки, дело, Lietuvos elektrine, Alstom География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии