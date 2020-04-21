Литва примет детей из лагеря беженцев в Греции, но планы тормозит карантин 🔊 Воспроизвести



Литва планирует принять несколько детей из лагерей мигрантов в Греции, однако процедуры пока тормозятся карантинными ограничениями, утверждают представители правительства.



"Есть план принять до двух детей, но в период карантина процедуры не начинались", – сообщила BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовская-Жданович.



Международные СМИ сообщали, что десять стран Евросоюза согласились принять детей без сопровождения родителей, находящихся в переполненных лагерях беженцев.



Более 40 детей из Греции в субботу были доставлены в Германию. Это дети из Афганистана, Сирии и Эритреи.



Правительство Греции призвало другие страны ЕС найти новые семьи для детей, бежавших от войны и преследований, помочь им начать новую жизнь.



Греческое правительство выразило надежду на то, что в ближайшие месяцы будет переселено более 1,5 тыс. несовершеннолетних. Литва планирует принять несколько детей из лагерей мигрантов в Греции, однако процедуры пока тормозятся карантинными ограничениями, утверждают представители правительства."Есть план принять до двух детей, но в период карантина процедуры не начинались", – сообщила BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовская-Жданович.Международные СМИ сообщали, что десять стран Евросоюза согласились принять детей без сопровождения родителей, находящихся в переполненных лагерях беженцев.Более 40 детей из Греции в субботу были доставлены в Германию. Это дети из Афганистана, Сирии и Эритреи.Правительство Греции призвало другие страны ЕС найти новые семьи для детей, бежавших от войны и преследований, помочь им начать новую жизнь.Греческое правительство выразило надежду на то, что в ближайшие месяцы будет переселено более 1,5 тыс. несовершеннолетних. BNS Категории: общество, в мире Ключевые слова: беженцы, помощь, Греция, евросоюз, Турция География: Литва — статья прочитана 202 раза Комментарии