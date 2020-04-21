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Литва примет детей из лагеря беженцев в Греции, но планы тормозит карантин
Литва планирует принять несколько детей из лагерей мигрантов в Греции, однако процедуры пока тормозятся карантинными ограничениями, утверждают представители правительства.
"Есть план принять до двух детей, но в период карантина процедуры не начинались", – сообщила BNS советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовская-Жданович.
Международные СМИ сообщали, что десять стран Евросоюза согласились принять детей без сопровождения родителей, находящихся в переполненных лагерях беженцев.
Более 40 детей из Греции в субботу были доставлены в Германию. Это дети из Афганистана, Сирии и Эритреи.
Правительство Греции призвало другие страны ЕС найти новые семьи для детей, бежавших от войны и преследований, помочь им начать новую жизнь.
Греческое правительство выразило надежду на то, что в ближайшие месяцы будет переселено более 1,5 тыс. несовершеннолетних.
География: Литва
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