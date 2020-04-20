|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Коронавирус установлен у 220 литовских медиков, 51 из них уже выздоровел
По данным на понедельник, в Литве коронавирус установлен у 220 медиков, 51 из них уже выздоровел, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.
"Среди медиков 220 человек, у кого диагностирован положительный COVID-19, около 1,2 тыс. в самоизоляции", - сказала она на пресс-конференции.
"Выздоровевших медиков 51", - сказала Д. Размувене.
По словам Д. Размувене, в Литве фиксируется 30 очагов коронавируса, около 10 из них - в лечебных учреждениях.
В общей сложности коронавирус установлен у 1326 человек, 37 человек скончались, 242 человека выздоровели.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|