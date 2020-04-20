Коронавирус установлен у 220 литовских медиков, 51 из них уже выздоровел 🔊 Воспроизвести



По данным на понедельник, в Литве коронавирус установлен у 220 медиков, 51 из них уже выздоровел, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.



"Среди медиков 220 человек, у кого диагностирован положительный COVID-19, около 1,2 тыс. в самоизоляции", - сказала она на пресс-конференции.



"Выздоровевших медиков 51", - сказала Д. Размувене.



По словам Д. Размувене, в Литве фиксируется 30 очагов коронавируса, около 10 из них - в лечебных учреждениях.



В общей сложности коронавирус установлен у 1326 человек, 37 человек скончались, 242 человека выздоровели. По данным на понедельник, в Литве коронавирус установлен у 220 медиков, 51 из них уже выздоровел, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене."Среди медиков 220 человек, у кого диагностирован положительный COVID-19, около 1,2 тыс. в самоизоляции", - сказала она на пресс-конференции."Выздоровевших медиков 51", - сказала Д. Размувене.По словам Д. Размувене, в Литве фиксируется 30 очагов коронавируса, около 10 из них - в лечебных учреждениях.В общей сложности коронавирус установлен у 1326 человек, 37 человек скончались, 242 человека выздоровели. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии