Минздрав Литвы: ситуация в клайпедском хосписе - скандальная, поднимут вопрос ответственности /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Аурелиюс Верига



Ситуация в частном клайпедском хосписе Klaipedos hospisas, в котором коронавирусом заражена большая часть подопечных - "скандальная", и из-за нее будет поднят вопрос об ответственности определённых лиц, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



По его словам, у учреждения было разрешение только на одно койко-место, хотя подопечных лиц здесь почти сорок.



"Последняя информация, которая у нас есть из Klaipedos hospisas, я бы сказал, как минимум скандальная. Что выяснили специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), которые оценивали там ситуацию - то, что гигиенический паспорт у учреждения был на предоставление услуг хосписа только для одного койко-места. На самом деле там было 38 мест и, к сожалению, из этих 38 пациентов часть заражена", - сказал министр на пресс-конференции в понедельник. Ситуация в частном клайпедском хосписе Klaipedos hospisas, в котором коронавирусом заражена большая часть подопечных - "скандальная", и из-за нее будет поднят вопрос об ответственности определённых лиц, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.По его словам, у учреждения было разрешение только на одно койко-место, хотя подопечных лиц здесь почти сорок."Последняя информация, которая у нас есть из Klaipedos hospisas, я бы сказал, как минимум скандальная. Что выяснили специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), которые оценивали там ситуацию - то, что гигиенический паспорт у учреждения был на предоставление услуг хосписа только для одного койко-места. На самом деле там было 38 мест и, к сожалению, из этих 38 пациентов часть заражена", - сказал министр на пресс-конференции в понедельник. "Если вся эта ситуация абсолютно такая, то, видимо, будет и вопрос об ответственности определённых лиц", - добавил он.



В ставшем очагом коронавируса Klaipedos hospisas коронавирус установлен у 33 пациентов из 38, заразились также 10 работников хосписа, идут поиски смены для персонала, решается вопрос, как изолировать пациентов, которые не заражены вирусом.



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Правительству Литвы предлагается продлить на две недели карантин в стране, смягчив его условия, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



По его словам, окончательное решение о продлении карантина кабмин примет в среду.



Министр говорит, что власти постоянно наблюдают за тем, остаются ли локальными очаги заболевания, например, в городке Неменчине.



По его словам, если в среду правительство примет решение сделать ещё некоторые послабления карантина, то эти "частичные послабления для бизнеса, услуг должны будут вступить в силу не на этой, а на следующей неделе", чтобы иметь возможность оценить ситуацию с распространением коронавируса по прошествии двух недель после первых послаблений.



С минувших выходных правительство смягчило условия карантина для сферы торговли и услуг. Кабмин рассматривает возможность на втором этапе послаблений разрешить работу предприятий, где контакт между людьми более длительный. Это могли бы быть библиотеки, музеи, медицинские учреждения, которые проводят плановые процедуры, услуги по оздоровлению, косметологические кабинеты.



Рассматривается также возможность разрешить работу летних кафе, ресторанов, разрешить некоторое специализированное обучение, например, вождению или в сфере авиации, работу торгово-развлекательных центров, рынков с ограничениями на вход.



На третьем этапе планируется разрешить работу предприятий общепита и услуг в сфере здоровья, спортклубов, центров досуга и развлечений, образовательных учреждений.



Четвёртый этап предусматривает разрешение проводить массовые мероприятия.



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С COVID-19 в больницах Литвы находится 147 пациентов, 17 из них в реанимации на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"В стационаре сейчас находится на лечении из-за COVID-19 147 пациентов, в реанимации 17, и все она на ИВЛ. Ещё 42 пациента находятся на лечении не в реанимации, но в их отношении применяется кислородная терапия", - сказал на пресс-конференции А. Верига.



По его данным, из всех имеющихся в Литве аппаратов ИВЛ сейчас занято 5,4%.



В Литве, по данным на утро понедельника, подтверждено 1326 случаев коронавируса.



37 человек умерли, 242 человека выздоровели.



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В ставшем очагом коронавируса городке Неменчине (Вильнюсский район) ограничения на въезд и выезд будет предложено продлить ещё как минимум на неделю, говорит министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



"Будет предложено и продлить карантин, и ещё как минимум на неделю продлить введённые в Неменчине ограничения, пока будут получены детальные результаты всех исследований, пока мы не сможем сказать, носит ли этот случай распространения (коронавируса - ред.) очень локальный характер или же этих очагов в самой Неменчине больше и тогда нужно продолжать (меры - ред.) более длительное время", - сказал министр журналистам.



Из-за распространения коронавируса в четверг на неделю были закрыты въезд и выезд из Неменчине, эти меры были введены в полночь с четверга на пятницу.



Министр также подчеркнул, что основной очаг коронавируса в Неменчине, по предварительным данным, находится на швейном предприятии Vilnika, других очагов пока не наблюдается.



"Цифра, которая вызывает самое большое беспокойство - то, что на Vilnika 84 заразившихся человека из 285 работников. Это следует считать основным очагом заболевания", - сказал А. Верига. Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 406 раз Комментарии