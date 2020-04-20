Объект культурного наследия 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде продолжаются запланированные работы по сохранению зданий культурного значения. Частичное финансирование государство выделяет тем владельцам, которые стараются сохранить дома, представляющие историческую ценность.



Запланировано финансирование реставрации, в частности, нескольких зданий в старом городе, среди них – построенный много лет назад комплекс зданий бывшей газовой фабрики (газгольдерная станция).



На этот долгосрочный проект самоуправление уже не раз выделяло немалые деньги – 33 тысячи евро в 2018 году, 70 тысяч евро – в 2019 году. В 2020 году на ремонт крыши этих уникальных зданий предусмотрены 18 тысяч евро.



Эти постройки долгое время стояли без надлежайшего ремонта. Но теперь можно надеяться, что они станут частью визитной карточки Клайпеды. Ведь здания стоят на перекрёстке улиц Лепу и Трилапио, недалеко от автовокзала. Запланировано финансирование реставрации, в частности, нескольких зданий в старом городе, среди них – построенный много лет назад комплекс зданий бывшей газовой фабрики (газгольдерная станция).На этот долгосрочный проект самоуправление уже не раз выделяло немалые деньги – 33 тысячи евро в 2018 году, 70 тысяч евро – в 2019 году. В 2020 году на ремонт крыши этих уникальных зданий предусмотрены 18 тысяч евро.Эти постройки долгое время стояли без надлежайшего ремонта. Но теперь можно надеяться, что они станут частью визитной карточки Клайпеды. Ведь здания стоят на перекрёстке улиц Лепу и Трилапио, недалеко от автовокзала.



Клайпеда



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Оригинальные формы строений из красного кирпича всегда привлекали внимание прохожих и проезжающих. А уже сегодня можно разглядеть будущие контуры этого культурного наследия в приморском городе. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: культурное наследие — статья прочитана 122 раза Комментарии