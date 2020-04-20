ИАЭС возобновляет приостановленные работы 🔊 Воспроизвести



Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) с понедельника возобновляет работы, которые две недели назад из-за коронавирусного кризиса были приостановлены. Предприятие отмечает, что это не существенно не сказалось на графике работ или на ходе реализации проектов.



"В изменившихся условиях мы будем жить и работать ещё долго, поэтому этот двухнедельный период был максимально использован для слаженного возвращения работников в безопасную рабочую среду", - сказал для пресс-релиза гендиректор ИАЭС Аудрюс Каменас.



Как сообщает компания, на этой неделе она возобновит стратегически важные процессы - загрузку отработавшего ядерного топлива в контейнеры и перевозку в хранилище. На следующей неделе начнётся демонтаж, а ещё на следующей будут возобновлены первичная обработка радиоактивных отходов и остальные процессы.



В начале апреля предприятие приостановило работы, отправив в простой около 1 тысячи человек. Зарплаты им будут выплачиваться из средств Евросоюза, в рамках так называемой Программы закрытия ИАЭС. Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) с понедельника возобновляет работы, которые две недели назад из-за коронавирусного кризиса были приостановлены. Предприятие отмечает, что это не существенно не сказалось на графике работ или на ходе реализации проектов."В изменившихся условиях мы будем жить и работать ещё долго, поэтому этот двухнедельный период был максимально использован для слаженного возвращения работников в безопасную рабочую среду", - сказал для пресс-релиза гендиректор ИАЭС Аудрюс Каменас.Как сообщает компания, на этой неделе она возобновит стратегически важные процессы - загрузку отработавшего ядерного топлива в контейнеры и перевозку в хранилище. На следующей неделе начнётся демонтаж, а ещё на следующей будут возобновлены первичная обработка радиоактивных отходов и остальные процессы.В начале апреля предприятие приостановило работы, отправив в простой около 1 тысячи человек. Зарплаты им будут выплачиваться из средств Евросоюза, в рамках так называемой Программы закрытия ИАЭС. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, ИАЭС, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии