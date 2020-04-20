|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
ИАЭС возобновляет приостановленные работы
Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) с понедельника возобновляет работы, которые две недели назад из-за коронавирусного кризиса были приостановлены. Предприятие отмечает, что это не существенно не сказалось на графике работ или на ходе реализации проектов.
"В изменившихся условиях мы будем жить и работать ещё долго, поэтому этот двухнедельный период был максимально использован для слаженного возвращения работников в безопасную рабочую среду", - сказал для пресс-релиза гендиректор ИАЭС Аудрюс Каменас.
Как сообщает компания, на этой неделе она возобновит стратегически важные процессы - загрузку отработавшего ядерного топлива в контейнеры и перевозку в хранилище. На следующей неделе начнётся демонтаж, а ещё на следующей будут возобновлены первичная обработка радиоактивных отходов и остальные процессы.
В начале апреля предприятие приостановило работы, отправив в простой около 1 тысячи человек. Зарплаты им будут выплачиваться из средств Евросоюза, в рамках так называемой Программы закрытия ИАЭС.
Ключевые слова: граница, ИАЭС, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|