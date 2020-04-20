Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Спад экономики Литвы в этом году по причине кризиса с коронавирусом может достигнуть 7,3%, однако если до лета вирус не удастся взять под контроль, то он может быть и более значительным, заявил министр финансов Вилюс Шапока.



"Если исходить из предположения о том, что распространение вируса будет взято под контроль в первом полугодии, после чего экономическая активность начнет постепенно оживать, мы полагаем, что экономика может сократиться на 7,3% и более, по нынешним прогнозам, конечно, они могут меняться. Если к лету не будет остановлено распространение коронавируса, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы может упасть более значительно, и мы будем исчислять сокращение двузначными цифрами", – заявил в понедельник на пресс-конференции в правительстве В. Шапока. Спад экономики Литвы в этом году по причине кризиса с коронавирусом может достигнуть 7,3%, однако если до лета вирус не удастся взять под контроль, то он может быть и более значительным, заявил министр финансов Вилюс Шапока."Если исходить из предположения о том, что распространение вируса будет взято под контроль в первом полугодии, после чего экономическая активность начнет постепенно оживать, мы полагаем, что экономика может сократиться на 7,3% и более, по нынешним прогнозам, конечно, они могут меняться. Если к лету не будет остановлено распространение коронавируса, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы может упасть более значительно, и мы будем исчислять сокращение двузначными цифрами", – заявил в понедельник на пресс-конференции в правительстве В. Шапока. По новейшим прогнозам, в этом году рост экономики страны в следующем году составит 6,6%.



В начале марта Минфин прогнозировал, что если распространение коронавируса будет взято под контроль в первом полугодии этого года, то ВВП Литвы сократится до 2,8%, а в следующем году рост составит 5,4%.



Ожидается, что в этом году расходы на потребление домашних хозяйств сократятся на 3,7%, расходы госсектора вырастут на 1,3%, а инвестиции снизятся на 5,1%. В 2021 году эти показатели должны соответственно вырасти на 3,1%, на 0,5% и на 4,1%.



Экспорт Литвы в этом году должны сократиться на 15%, импорт - на 10,3%, а в следующем году эти показатели должны вырасти соответственно на 13,7% и на 9%.



Среднегодовая инфляция в Литве в этом году должна составить 1%, а в 2021 году - 2%.



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В марте этого года доходы государственного бюджета Литвы были на 94,9 млн евро (13,7%) меньше, чем планировалось. По данным Министерства финансов, хотя в марте большинство налогов уплачивались за февраль, результаты которого не были затронуты последствиями коронавируса, часть компаний уже столкнулась с проблемами ликвидности.



В январе-марте доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений составили 2,544 млрд евро – на 1,6% (на 42,3 млн евро) меньше, чем планировалось, однако это на 6% (на 143,6 млн евро) больше, чем за три первых месяца 2019 года, сообщило казначейское ведомство.



Поступления в госбюджет составили 2,048 млрд евро – на 3,6% (или на 77,3 млн евро) меньше, чем прогнозировалось, но на 3,9% (76,4 млн евро) больше, чем в январе-марте прошлого года. Налоговые сборы в госбюджете составили 1,942 млрд евро – соответственно на 3,6% (72,3 млн евро) меньше и на 6% (110,3 млн евро) больше.



Поступления от сборов налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 980,8 млн евро – на 6,5% (на 67,7 млн евро) меньше, чем планировалось. Только в марте сборы НДС составили 146 млн евро – на 32,7% (на 71,1 млн евро ) меньше, чем прогнозировалось.



Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений от сборов подоходного налога в январе-марте составили 756,5 млн евро – на 1,6% (на 12 млн евро) больше, чем планировалось. В марте сборы этого налога составили 283 млн евро, что на 5,7% (на 17,1 млн евро) меньше, чем ожидалось.



Акцизные сборы в первом квартале составили 366,1 млн евро – на 0,9% (на 3,2 млн евро) больше плана. В марте доходы от акцизов составили 119,7 млн евро, что на 1,9% (2,2 млн евро) больше, чем планировалось.



Сборы налога на прибыль составили 129,3 млн евро – на 13,9% (или на 20,8 млн евро) меньше плана. В марте поступления налога на прибыль достигали 22,2 млн евро – на 22,2 млн евро (на 15,4%) меньше, чем планировалось.



Утвержденный план доходов госбюджета Литвы в 2020 году (без средств ЕС) составляет 9,548 млрд евро, а со средствами помощи ЕС – 11,53 млрд евро.



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В воскресенье на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) пришел новый крупный груз СПГ из Норвегии – уже 12-ый груз в начавшемся в октябре новом газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Princess в воскресенье пришвартовался у судна-хранилища литовского терминала Independence. Газовоз пришел порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.



Ранее оператор терминала - компания Klaipedos nafta сообщал BNS, что газовоз доставит около 140 тыс. кубометров СПГ. Загрузка... BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии